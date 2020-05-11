即巿股評 港股直擊

美股上周五因為公布失業率好過市場預期，三大指數全線上升，累計一周道指、標指及納指各累升2.5%、3.5%及6%，說好的sell in May呢?? 五窮月第一個星期表現不太窮，全拜市場流動性極為充裕所賜。阿Man之前一直強調，喺全球央行均實施極度寬鬆貨幣政策下，資金泛濫逼住資產要升值，投資者為免手上現金貶值，侷住買資產，而流動性極佳嘅股票市場，自然受惠。所以即使踏入五窮月首個交易日港股急挫逾千點，阿Man都未有睇淡，認為只係上落市。

嚟到今日，恒指高開240點，衝破10日線(24186點)、20日線(24155點)及50日線(24213點)三線滙聚區，報24470點已屬半日低位，開市後升幅會持續擴大，最多升536點，見24766點半日高位，回補上周一所遺下嘅下跌裂口。其後升勢回順，升幅收窄，半日恒指報收24706點，升476點；國指則升172點，報收10041點。

上星期阿Man曾講過，大市會否進一步向下，要睇10日線及20日線能否盡快收復，上周五已順利收復兩線，今日更進一步收復50日線並回補上周一裂口，反映港股市底尚算強勁。即使上周一回軟，亦並未有破壞自3月19日見底回升後，一浪高於一浪形態，阿Man已表示後市唔好睇得太淡，至少喺本月下旬內地兩會召開前，港股仍處於安全期。今日港股成功回補上周一裂口，短線有機會進一步向上，甚至回補3月12日所遺留嘅下跌裂口頂部25231點。當然25200水平阻力甚大，未必能一下子突破，但25000點為熊證重貨區，大市仍然有挾淡倉動機。

重磅藍籌股只有石藥(01093)下跌，其他藍籌全面向上，而騰訊(00700)呢個大市火車頭更升至兩年高位，半日升2.3%，報收428元，暫時短線阻力為430至435元，有貨可以繼續坐。留意周三騰訊將公布季度業績，雖然大行普遍睇好騰訊前景，但仍要留意首季業績表現會否令大行忽然轉軚。

上周阿Man亦於港交所(00388)業績公布後建議趁回吐吸納，喺245元樓下上車，結果今日半日升3.4%，成功收復多條移動平均線，暫時當欠50日線未收復，但阿Man有信心港交所仍能挑戰260元水平，上星期有趁低吸納，不妨坐定定放心持有。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)