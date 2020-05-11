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今日 12:34 港股直擊 即巿股評

中午飆升476點 科技 金融股領漲

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美國4月失業率好過市場預期，三大指數上周五造好，港股今早曾飆升逾五百點，突破50天線(約24213點)。

恒指高開240點，即衝破10天線(約24187點)和50天線滙聚，報24470點已屬半日低，開市後升幅擴大，曾飆536點，見24766點，補回5月4日的下跌裂口。恒指中午收報24706點，升476點或2%，大市成交額573.19億元。

國企指數報10041點，升172點或1.8%。

A股半日個別發展，滬指升0.36%；深成指升0.3%。

藍籌股方面，傳內地第二大電商京東將於5月25日開始在港招股，港交所(00388)連跌三日後，半日回升3.5%；友邦(01299)重上50天線，半日升2.1%；滙控(00005)升2.1%。相反，石藥(01093)跌0.5%，為唯一半日下跌藍籌。

焦點板塊
科技股：今早領漲大市，騰訊(00700)持股京東，加上本周三公布季績，今早創近兩年高，半日升2.3%。阿里巴巴(09988)升2.8%；心動公司(02400)升2.5%。手機設備股跑出，舜宇(02382)4月手機攝像模組出貨量按年升12.7%，半日飆升6%；小米(01810)半日再升3.4%；丘鈦科技(01478)4月攝像頭模組銷量按年升3.4%，股價半日升2.8%；中興(00763)升1.9%。

外貿股：歐美限制措施陸續解封，外貿股造好，申洲(02313)升3.3%；萬洲(00288)升2.2%；敏華(01999)升4.9%；敏實(00425)升4%；德昌(00179)升7.6%；耐世特(01316)升4.1%；新秀麗(01910)升4%。

影業股：國務院發出防疫指導意見，稱全面開放商場、餐館等；採取預約、限流等方式，開放運動場所、圖書館、博物館等室內場館，以及影劇院等密閉式娛樂休閒場所。影業股落鑊，貓眼娛樂(01896)升6.3%；阿里影業(01060)升半成；IMAX中國(01970)升4.7%。

焦點股份
長實(01113)：半日升2.9%。集團上周獲李嘉誠李澤鉅續增持。另外，長和(00001)升1.7%；長建(01038)升1.9%；電能(00006)升0.7%。

東風集團(00489)：4月汽車銷量24.42萬輛，按年增長8.3%，獲大摩提高評級至「增持」，升目標16.7%至7元。股價今早創近兩個月高，現升3.5%。

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