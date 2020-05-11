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【異動股】五成六股份遭控股股東抵押 港大零售仍飆逾12%

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今早復牌的港大零售(01255)，其五成六股份遭控股股東抵押，但股價先跌後抽升，最低見過2.5元，挫9.7%，新造3.12元，掉頭升12.6%，成交金額168.5萬元。

集團公布，主席兼控股股東楊軍已把其持有約1.2億股(約佔公司已發行股本約56.07%)，抵押予Great Wall International Investment X Limited；而楊軍持有港大零售約1.5億股或70.09%股權。

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