上個星期五(5月8日)見隻阿里巴巴(09988)Call(26063)有10%以上嘅進賬,又見Happy Friday懶得諗咁多,選擇沽咗佢而過開心周末兼母親節嘅話亦不為過;但如果仲揸到今日嘅話,以依家9點56分(26063)輪價做緊$0.178,同上星期計落嘅平均買入價$0.133計,平均賺幅約33.8%。又咁講,恒指上個星期咁悶局,有誰知道今日會無啦啦彈升50天線(26994點)之上,仲要開市半個鐘頭唔夠就升咗500幾點呢。

呢一下彈升固然令好友振奮,以截至10點止恒指高位24766點計,熊證首五層街貨已全數死亡,全部夾埋有相當於967張期指,至於目前最貼價嘅24700至27499點,呢度就只得36張期指,而重貨區就係喺25000至25099點,呢度有相當於1511張期指,以恒指現價24719點計,要踩入熊證重貨區嘅門口,大市就要向上彈多281點,即今日要有7XX點升幅先得...咁又唔駛咁趕嘅,聽日都得嘅,反正可能個市都想比啲資金入貼價熊博第二日下行,再令近熊儲更多街貨先至再一鋪清佢袋呢。恒指牛(67896),收回價24100點,同現價有逾600點差距,換股比率10000,槓桿比率逾39倍,適合做day trade,吼恒指5分鐘圖見超賣小注落場。

另外,係上個星期五喺[下半part]提及過嘅小米(01810)同美團(03690),前者建議用輪去追升,因為估計小米稍後時間嘅升幅未必如上星期五咁勁;至於後者就無建議去追。

今日再睇返兩隻正股表現, 截至10點10分止,小米股價升4.8%,日線圖上唔單止完全升穿保歷加通道頂部($10.345),仲完全升穿埋100天線($11.35),SlowSTC(14,3)今日先叫做升至超買水平,再追空間唔係無,但又會比上個星期五再細多啲啲。開輪證搜尋器,見到小米最貼價嘅牛證,收回價同現價都有逾17%差距,槓桿4倍幾,相信係因為小米呢兩日急彈得咁高,貼價牛都變得唔貼價;反而Call嗰邊都真係仲有多啲嘢揀,小米Call(19557),行使價$11.88,1.4%輕微價外,槓桿偏高、低引伸、低街貨。

至於美團,下午續。

The last but not the least,友欄阿Man,生日快樂!(雖然已經過咗一日)

