上個星期五(5月8日)見隻阿里巴巴(09988)Call(26063)有10%以上嘅進賬，又見Happy Friday懶得諗咁多，選擇沽咗佢而過開心周末兼母親節嘅話亦不為過；但如果仲揸到今日嘅話，以依家9點56分(26063)輪價做緊$0.178，同上星期計落嘅平均買入價$0.133計，平均賺幅約33.8%。又咁講，恒指上個星期咁悶局，有誰知道今日會無啦啦彈升50天線(26994點)之上，仲要開市半個鐘頭唔夠就升咗500幾點呢。
呢一下彈升固然令好友振奮，以截至10點止恒指高位24766點計，熊證首五層街貨已全數死亡，全部夾埋有相當於967張期指，至於目前最貼價嘅24700至27499點，呢度就只得36張期指，而重貨區就係喺25000至25099點，呢度有相當於1511張期指，以恒指現價24719點計，要踩入熊證重貨區嘅門口，大市就要向上彈多281點，即今日要有7XX點升幅先得...咁又唔駛咁趕嘅，聽日都得嘅，反正可能個市都想比啲資金入貼價熊博第二日下行，再令近熊儲更多街貨先至再一鋪清佢袋呢。恒指牛(67896)，收回價24100點，同現價有逾600點差距，換股比率10000，槓桿比率逾39倍，適合做day trade，吼恒指5分鐘圖見超賣小注落場。
另外，係上個星期五喺[下半part]提及過嘅小米(01810)同美團(03690)，前者建議用輪去追升，因為估計小米稍後時間嘅升幅未必如上星期五咁勁；至於後者就無建議去追。
今日再睇返兩隻正股表現， 截至10點10分止，小米股價升4.8%，日線圖上唔單止完全升穿保歷加通道頂部($10.345)，仲完全升穿埋100天線($11.35)，SlowSTC(14,3)今日先叫做升至超買水平，再追空間唔係無，但又會比上個星期五再細多啲啲。開輪證搜尋器，見到小米最貼價嘅牛證，收回價同現價都有逾17%差距，槓桿4倍幾，相信係因為小米呢兩日急彈得咁高，貼價牛都變得唔貼價；反而Call嗰邊都真係仲有多啲嘢揀，小米Call(19557)，行使價$11.88，1.4%輕微價外，槓桿偏高、低引伸、低街貨。
至於美團，下午續。
The last but not the least，友欄阿Man，生日快樂！(雖然已經過咗一日)
作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。
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