港股直擊 即巿股評

美國4月失業率急升至14.7%，但已好過市場預期，道指上周五收市急升455點。港股今早曾急升逾五百點，一舉升穿50天線(約24213)阻力。

恒指高開240點報24470，突破50天線及補回5月初之下跌裂口，升幅隨即擴大，暫時見最多升536點，高見24766。截至10時2分，恒指升496點報24726。

國企指數升190點報10059，重上一萬點關。

內地股市造好，上證指數報2910，升15點或0.51%。

騰訊(00700)本周三公布季績，今早升2.7%報429.6元，創近兩年新高。

騰訊持股的內地第二大電商京東，傳將於5月25日開始在港招股，最快6月掛牌，港交所(00388)連跌三日後回升，最新升2.7%報249.4元。

阿里巴巴(09988)升3%報199.3元。

舜宇(02382)公布4月出貨數據，其中手機攝像模組出貨量按年升12.7%，最新升6.5%報123.2元，暫為表現最好藍籌。

小米(01810)上周五急升8%，今早續向好，最新升5.4%報11.8元。

長實(01113)上周獲李嘉誠李澤鉅續增持，股價重上50元關，最新升3%報50.15元。

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