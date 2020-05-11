港股直擊 即巿股評

美股上周五持續造好，三大主要指數收市都升超過1%。本周市場觀望美中關係及兩國最新的經濟數據，恒指均線滙聚待變格局。

受到新冠肺炎疫情影響， 美國4月非農業就業職位，大減2050萬個，失業率急升至14.7%，兩個數據都是二次大戰以來最差。不過，投資者認為疫情最壞時刻已過，美國很多州份陸續重啟地方經濟，美中兩國貿易代表通話，商討首階段貿易協議，市場對於落實協議感到樂觀，推動上周五美股向上，道指升穿24000點，收報24331點，升455點或1.9%。納指收報9121點，升1.6%；標普500指數收報2929點，升幅1.7%。

美國總統特朗普形容，與中國的關係艱難，對美中第一階段貿易協議的未來，表示懷疑。他接受訪問時表示，承認現時對中國態度強硬，對美中第一階段貿易協議的未來，感到懷疑，形容自己心情糾結，還沒有決定。外界形容，特朗普的態度與中美貿易官員形成強烈對比。

較早前，美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽和中國國務院副總理劉鶴就美中第一階段貿易協議執行情況通電話。美國財政部和貿易代表辦公室聲明表示，雙方認為在落實協議方面進展良好，兩國充分期待能夠及時履行協議規定的義務。

美國前總統奧巴馬狠批現任總統特朗普政府，處理新型冠狀病毒疫情是災難。有專家和外交官員亦對華府在全球正面對危機的時候，沒有一如既往擔當領導角色，感到失望。

紐約期金上周五曾漲至兩周高，其後升幅蒸發，收市倒跌0.7%，每盎斯報1713.9美元。

投資者憧憬需求回升，油價第二周報捷，紐約期油曾升6.11%，收市升5.1%，每桶報24.74美元，本周累計漲25.1%；布蘭特期油升5.1%，每桶收報30.97美元。

本周市場預料仍聚焦中美貿易形勢的發展，另外，聯儲局主席鮑威爾周三會就美國經濟前展發表講話，多名聯儲局官員亦會在不同活動發表演說，有關言論亦備受市場關注。

另外，美國本周將公布多項經濟數據，將可進一步反映新型肺炎疫情對經濟的影響，以周五公布的4月零售銷售最受關注。經濟師預期，零售貨值將下跌11.6%，超越前一月的紀錄高位8.4%跌幅；另外，勞工部周四會公布上周新申領失業救濟人數，市場預計會減少至250萬人。

內地亦於本周五公布4月零售銷售、固定資產投資及工業生產數據。

騰訊(00700)將於本周三公布首季業績，市場預計非公認會計準則(non-GAAP)純利增長兩成。

夜市期指收報24211點，升90點，較上周五低水19點。「黑期」今早最新升約250點，在24450點附近。恒指上周五收報24230，升249點或1%，50天線(約24257)得而復失。

焦點股份

舜宇光學(02382)：公布4月份手機鏡頭出貨量1.11億件，按月減少2.4%，按年減少1.8%；車載鏡頭出貨量按月減少51.6%，按年減少44.4%，主要是因為受海外疫情影響延遲發貨；手機攝像模組出貨量4381.9萬件，按月增加11.1%，按年增加12.7%，

山東黃金(01787)：公布以每股1.75元(加元‧下同)全購多倫多上市公司TMAC Resources Inc.，以及以2100萬元認購其認購股份，涉及總代價2.3億元。

創科實業(00669)：滙豐將創科實業評級下調至「持有」，目標價60元。