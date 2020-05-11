即巿股評 港股直擊

上周五恒指高開後走勢反覆，全日波幅166點。恒指收報24230點，升249點或1%，成交金額968.2億元。國指收報 9868點，升104點或1.07%；上證收報2895點，升23點或0.83%。三項指數都向好，以港股走勢較佳。

恒指以陽燭近「十字星」收市，但燭身不夠長。指數主要在20 SMA 與50 SMA間波動，波動收窄。MACD快慢線差距由負轉正，走勢改善。全日上升股份1075隻，下跌563隻，整體市況偏好。

舜宇光學(02382) 公布，4月手機鏡頭出貨量1.11億件，按年減少1.8%，按月減少2.4%。手機攝像模組出貨量4381.9萬件，按年增長12.7%，按月升11.1%，主要是市場份額上升帶動。車載鏡頭出貨量209.8萬件，按年減少44.4%，按月減少51.6%，主要是海外疫情影響延遲發貨。

丘鈦科技(01478)公布，4月攝像頭模組銷量為3918.6萬件，按年增長3.4%，按月升19.8%，主要受惠客戶項目周期，以及中國有效防控新冠病毒疫情，企業陸續全面復工，帶動需求逐步回升。3200萬像素及以上攝像頭模組銷量1288.3萬件，按年升87%，按月升63.2%；1000萬像素及以上攝像頭模組銷量2968.5萬件，按年升55.7%，按月升34.1%。兩者銷量上升主要是集團優化產品規格。指紋識別模組銷量達785.3萬件，按年增加17%，按月升3.2%。

儘管手機零售股的出貨量受新冠肺炎影響而有所下降或遲緩，但隨著疫情開始受控，料投資者仍會以正面角度看相關股份。

美國4月非農業職位大幅減少2050萬個，創美國大蕭條以來最大減幅，失業率急升至14.7%，數據顯然欠佳，但仍優於市場預期。美股三大指數向好。道瓊斯指數收報24331點，升455點或近2%。標普500指數收報2929點，升48點或1.7%。納斯達克指數收報9121點，升141點或1.6%。

夜期及ADR向好，料恒指早段偏好，然後反覆，在24400水平爭持。

個股

銀河娛樂(00027)的主要業務為於澳門從事娛樂場幸運博彩或其他形式的博彩，提供酒店及有關服務以及在香港、澳門及中國內地製造、銷售及分銷建築材料。

其實博彩企業公布2020年首季業績後，雖然業績表現難言理想，但投資者憧憬博彩行業最壞時刻己經過去，故板塊內的股份股價紛紛向好。另方面，近日疫情逐漸緩和，俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士5月8日起恢復有限度服務，每天共有12班車來往港澳口岸。 投資者憧憬這將會是恢復通關的序幕，料對博彩板塊有正面影響。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報53.7元，市盈率17.836倍，收益率 1.695%。

岑智勇 獨立股評人