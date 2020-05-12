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美國神劇《西部世界》（Westworld）第三季的最後一集上周一已播放完畢了。有人認為這一季爛尾了，又指今季劇情太過簡單直接，缺少了上兩季的張力和撲朔迷離的劇情。當然，也可能是為了把「大數據」結合「自由意志」令社會的崩潰的意念鋪路，並留待在第四季進一步延伸。但無論如何，編劇Jonathan Nolan成功地把人工智能的自我意識的覺醒、人工智能與人類之間的關係、人工智能的終極意義等哲學思辨發揮得淋漓盡致，透過劇情引導觀眾提出更多的疑問和思考。

第三季大結局的標題是 Crisis Theory（危機理論），而這理論被認為是馬克思主義經濟學理論體系的重要組成部分。其中，資本主義的崩潰趨勢就是馬克思主義經濟學的基本命題。事實上，自從2008年始於美國信貸市場的金融危機爆發以來，便暴露出資本主義具有重大的缺陷。十年多來各國央行推行量化寬鬆（QE）政策，企圖拯救金融系統來促進經濟復甦。然而，大印鈔票結果造成1%的富人口更加富有，其他99%的窮人口日子更加貧窮。

長期經濟及財富增長分配不均，導致貧富懸殊進一步惡化。社會剝削引起的進一步激化，助長了階層的對立、世代鴻溝的爆發；深陷失業和薪金下降等不滿情緒，最終引發民意出現激烈反彈。反精英、貿易保護、反全球化的民粹主義的興起，正是從金融海嘯起所埋下伏線。今天，全球經濟出現蕭條將引發更大的社會失衡。因新冠病毒大爆發，將無可避免導致更加極端的破壞作用。再一次企圖透過QE解決問題，又會否帶來更大的社會危機﹖資本主義又是否經已走向盡頭﹖

回說《西部世界》第三季中，大反派 Serac 利用「雷荷波」（Rehoboam）的超級 AI 系統，試圖規範大部人的行為，甚至不惜任何手段，隔離或真接殺掉「離群者」（無法被系統控制的人），來延長人類末日危機的到達時刻。不過，就像現實世界中，嚴控意識形態、互聯網內容、無數的監控鏡頭、社會信用系統，甚至是推出全國的電子貨幣 DCEP，連所有貨幣的流向都可以監控；這會否代表會是未來一勞永日的方法呢﹖就且拭目以待。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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