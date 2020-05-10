即巿股評 港股直擊 中國財經

內地股市主要指數齊創逾個半月新高，中美貿易代表通電話，令兩國緊張關係略見緩和，周五上證指數2900點關雖得而復失，仍漲23點(0.83%)，收報2895點；5月首周進賬1.23%，有個好開始。順帶一提，深圳創業板指數今年以來累飆18.2%，成績遠勝同以科企為主的美國納指。

上證指數3月19日觸及本輪跌浪低位2646點後，迄今反彈9.4%，惟升勢會否一帆風順依然存在不明朗因素。中央積極抗疫以防新冠肺炎再次爆發之餘，同步加快開放金融市場，鋪路引入海外「活水」。

人民銀行、國家外滙管理局周四(7日)公布，由6月6日起取消合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的境內證券投資額度管理要求，並對合格投資者跨境資金滙兌實行登記管理，為外資進軍中國包括股市及債市打開「方便」之門。

不過，QFII與RQFII撤限，相信短時間內不會有大量新資金湧入，因為之前已經獲批的QFII和RQFII額度尚未用盡。據東方財富Choice最新統計顯示，目前共295間QFII獲批1146.6億美元投資額度，僅及原有總額度3000億美元的38.2%；RQFII「使用率」更低，合計262家境外機構獲批投資額度7130.92億元人民幣，相對原有總額1.99萬億元人民幣，佔比只35.8%。

當然，從中長期角度看，QFII及RQFII投資額度限制取消，有助提升外資配置A股的靈活性，對中國金融市場國際化利多弊少。事實上，環球仍受新冠肺炎影響，內地疫情受控，確是外資增持A股的誘因。此外，A股整體估值也不算貴，滬深300指數市盈率14.8倍左右，與近10年平均水平相若。

受疫情和油價急瀉雙重衝擊，「滬深港通」的北向資金於3月份明顯流出A股，涉及678.73億元人民幣，創單月淨流出紀錄新高。然而，踏入4月份，環球主要央行紛紛推行寬鬆政策救市，市場游資充裕加上美元緊絀問題趨緩，外資開始回流，截至周五，累計淨買入金額達561.15億元人民幣。

內地疫情漸穩，比海外更早開工復產，經濟有望最先重返正軌，吸引「聰明錢」投向A股。值得注意的是，因新冠肺炎爆發而延期的全國政協與人大會議(兩會)，將於5月21日和22日在北京舉行，市場都猜測會否有新措施為股市帶來刺激。

附【圖】所見，過去20年，臨近兩會的時候，A股表現普遍欠突出，開幕前一星期平均只有0.05%進賬，會議期間更回落0.52%，但會後一星期至一個月成績皆不俗，上升的比例逾六成半，平均漲幅介乎1.47%至4.99%。「南水」或能藉「兩會行情」捕捉A股此段升浪；長線而言，外資增加配置內地股債的趨勢預料不會逆轉。

信報投資研究部

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