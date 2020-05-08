港股直擊 即巿股評

美高層今早表示加強經濟及衞生合作，紓緩市場緊張情緒，港股今日造好，全日升249點，成交有968.2億元。

北水淨流入縮減，由上日淨買11.6億元，縮至4.21億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

宇華教育(06169)盤前有2.2億股大手上板，全日有2.42億元淨入，為今日北水淨入最多個股；安踏(02020)也有1.88億元淨買；建行(00939)有5415萬元淨入；但港交所(00388)則有4.93億元淨沽；融創(01918)有1.3億元淨沽；中移動(00941)也有9746萬元淨沽。

小米(01810)五一銷售旺，收市飆8.1%，全日有1.48億元淨買；美團(03690)有1億元淨入；中興(00763)有4069萬元淨入；中芯(00981)與比亞迪電子(00285)分別有2076萬和1361萬元淨買。

不過，騰訊(00700)全日有13.04億元淨沽，為今日最多淨沽個股；舜宇(02382)也有2.03億元淨走。

另外，石藥(01093)有1.29億元淨買；微創(00853)也有7069萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、小米、港交所、中芯、中移動、融創、建行、美團、安踏及比亞迪電子。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、小米、宇華、舜宇、微創、中芯、港交所、美團、石藥及中興。