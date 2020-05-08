港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，納指更收復疫情爆發以來所有失地，加上中美高層今早對話，帶動中港股市造好。

恒指高開212點，上破10天線(24112點)和20天線(約24131點)滙聚，返兩萬四，早段升逾230點後回軟，升幅一度收窄至116點，見24097點全日低，之後傳出中美同意加強經濟合作，大市回勇，上午最多升257點，中午升237點，午後曾飆283點，見24263點，創本月高位，觸及50天線(約24256)後回順。恒指收報24230點，升249點或1%，大市成交額968.2億元。

總結全周，恒指跌413點或1.7%。

國企指數報9868點，升104點或1.1%。國指全周跌172點或1.7%。

A股造好，滬指收市升0.83%；深成指升1.27%。

美國道指期貨最新升218點或0.91%，報24061。美國本港時間今晚將公布上月非農就業報告，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里稱，許多人並無積極尋找新工作，實際失業率可能高達23%，但報告的失業率或只有17%，低估新冠病毒大流行期間的失業人數。

藍籌股方面，滙控(00005)升1.8%；建行(00939)升1.3%；友邦(01299)升0.7%；創科(00669)升1.5%，全周累飆9.9%為表現最好藍籌。相反，港交所(00388)受行政總裁李小加明年不再續任影響，股價今日再跌1.5%。

焦點板塊

科技股：今日整體表現突出，科網龍頭騰訊(00700)升2.7%；阿里(09988)升1.5%；美團(03690)升3.6%。另外，閱文(00772)連續多日闢謠，更稱將改革舊合同，股價急彈7.8%；中軟國際(00354)升4.1%；心動(02400)飆升17%。硬件股以個別手機設備股最突出，小米(01810)五一銷售旺，收市飆8.1%；舜宇(02382)升2.4%；瑞聲(02018)升4%；丘鈦(01478)升5.7%。不過比亞迪電子(00285)吐3.4%；富智康(02038)跌2.2%。另外，華虹(01347)升5.7%；細股晶門(02878)飆31.4%。

物管股：七隻物管股創新高，包括：碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)、保利物業(06049)、永升(01995)、時代鄰里(09928)、購成都同業的新城悅(01755)和綠城服務(02869)。另外，奧園健康(03662)升3.4%；佳兆業美好(02168)升2.4%；雅生活(03319)升2.2%。

濠賭股：港珠澳大橋穿梭巴士金巴今日起恢復有限度服務，每日香港和澳門口岸各開6班車。濠賭股午後發力，銀娛(00027)飆5.1%為表現最好藍籌；金沙中國(01928)升1.3%；新濠國際(00200)升5.8%；澳博(00880)升5.3%；永利澳門(01128)升4.9%；美高梅中國(02282)升2.7%。

汽車股：中汽協料中國4月汽車銷量預計200萬輛，按年增長0.9%，按月增長39.8%。吉利(00175)升2.7%；廣汽(02238)4月銷售升6.1%，股價升3.8%；長汽(02333)升4.2%；東風(00489)升5.3%；華晨(01114)升1.2%；北汽(01958)升2%。不過比亞迪(01211)吐1.5%。汽車零件股亦造好，敏實(00425)飆6.1%；福耀玻璃(03606)升1.9%；耐世特(01316)升4.5%；德昌(00179)升1.5%。4S零售商方面，美東(01268)升6.8%；正通汽車(01728)升半成；中升(00881)創新高，收市升3.9%；永達汽車(03669)升3.7%。

本地消費股：限聚令今起放寬，消費回暖續見憧憬。本地消費股造好，周大福(01929)升2.2%；利福國際(01212)升3.7%；歐舒丹(00973)升2.1%；必瘦站(01830)升4.9%；莎莎(00178)升2.9%。收租股方面，恒隆地產(00101)升3.1%；九龍置業(01997)升1.8%；置富(00778)升1.1%。

光伏股：據《國際能源網》報道，內地5個省份公示可再生能源補貼名單，涉及105個光伏項目，裝機規模達2440.27MW，光伏股續抽升。福萊特玻璃(06865)飆6.2%；信義光能(00968)升4%；保利協鑫(03800)飆12%。

焦點股份

宇華教育(06169)：收市挫8.8%，成交額達21.95億元。市前錄得合共2.2億股大手上板，每股作價7.18元，較昨收市折讓7.9%，涉15.8億元。

融創(01918)：收市升3.2%。集團出售合共2.67億股金科地產(000656.SZ)股份，佔後者已發行股本的5%，套現約21.36億元人民幣。

招商局港口(00144):股價彈4.9%。大和料未來12個月內仍有機會獲私有化。

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