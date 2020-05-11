即巿股評 港股直擊

讀者劉先生問：「想問恒隆集團(00010)，疫情後國內零售有改善，現價值得吸納嗎？息率似也不錯，對比恒隆地產(00101)，恒隆集團市賬率亦較低。」(恒隆集團周五收報16.62元，升1.8%)

盧志明 獨立股評人

「單純以市帳率比較兩股並不適合，而整體恒隆系發展亦已趨向保守，業務似乎已由房地產發展轉向租賃。恒隆集團過去一年物業租賃總收入增長僅4%，是一隻穩定股份，但欠缺很大突破點。疫情過後集團內地租金預計只會回復正常情況，意味其股價亦只會修復至正常價位。雖然恒隆集團手持的物業大多優質，不過其股價自2011年至今一直處於長期下降軌，故不建議中長線持有。即使股息率有6厘，但要小心股息回報無法彌補其股價虧損，而該股多年來股價表現及現市帳率，相信反映出投資者對集團前景之看法。展望未來，預計恒隆集團股價會在約13至18元上落，升穿上述範圍已可考慮沽出。恒隆地產情況與恒隆集團類似，股價數年來在14元至20元上落，處於大型波幅之中，因此只宜候低吸納，在14元買入，並在17至18元左右食糊。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「恒隆集團現時主要收入來自於物業租賃，佔97%，而香港及中國的佔比則為『五五開』。隨著內地多個新項目的開業，可望帶動租賃業務表現，未來中國佔比將進一步提升；內地疫情好轉，確實對集團帶來正面幫助。本港方面，儘管山頂廣場經歷兩年的重大資產優化計劃後，於去年8月重開；不過本港續受新冠肺炎及社會運動等因素影響，旅客數目短期內難以回復以往水平，恐會拖累整體發展。該股現價股息率6.6厘，但包含成立60周年而派發的特別股息0.26港元，不計及特別股息，股息率為5厘，在目前情況下，未算特別吸引。技術上，該股股價於去年8月至今年3月經歷長期區間上落，在18.8至19.6港元形成了成交量密集區，亦為後市主要阻力，不建議現價買入作中長線部署。」

陳鎮強 信報高級分析員

「比較兩股意義其實不大，恒隆集團最有價值就是恒隆地產，餘下的只是恒隆白洋舍乾洗店等不成氣候業務，故兩者分別不大，連每手成本也差不多。如要捕捉國內零售改善，直接買藍籌恒隆地產較好。更甚者，融創(01918)、萬科(02202)和華潤置地(01109)等有商業地產項目的龍頭內房會更好。而人氣股高鑫零售(06808)亦可成冷門之選。」

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