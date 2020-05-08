即巿股評 港股直擊

星期一仲講緊擔心中美貿易戰再開打，港股裂口低開跌逾千點，呢個星期都未過，今早又話中美高層通電話，雙方同意加強經濟合作，帶動中港股市做好，恒指挑戰50日線。恒指高開212點，順利突破10日線(24112點)及20日線(24131點)，重返24000，升幅雖然一度收窄至116點，見24097點半日低位。其後中美高層對話，帶動股市升勢再擴大，最多升257點，見半日高位24238點半日高位，逼近50日線(24256點)但遇阻力。恒指中午報收24218點，升237點；國指中午報收9878點，升114點。

隔晚納指成功扭轉呢幾個月跌勢，納指今年轉跌為升，大型科網股表現強勁，港股呢邊嘅科技巨無霸同樣表現標青，ATM之首騰訊(00700)升2.3%，向420元目標進發。阿里巴巴(09988)半日升1.8%，報193.9元。美團(03690)則升至110元，能否企穩再上係另一關鍵，如能再突破此關企穩，美團新高可期。其他科技股今日表現同樣出色，話咗新經濟股幾時都係睇高一線，應該可以持續跑贏大市。

本來阿Man除咗新經濟股之外，輕資產股亦屬可取板塊，不過物管股累計升幅巨大，加上現價估值唔平，以為隨時有機會出現股東減持套現嘅狀況，豈料今早多隻物管股再創新高。阿Man真係估佢哋唔倒，只可以話喺全球寬鬆貨幣實施下，資金泛濫，市場水浸唔介意買入較高估值嘅股份，只要相關股份業績交到功課，投資者願意負出更多掃貨，總好過買入估值平，但業績難測嘅傳統股。

另一個表現突出嘅板塊係光伏股，據《國際能源網》報道，截至目前，內蒙、貴州、廣東、廣西、海南5個省份，公示可再生能源補貼名單，涉及105個光伏項目，裝機規模達2440.27MW，光伏股續抽升。不過福箂特玻璃(06865)跟信義光能(00968)剛好升至阻力位，再追入值博率唔高。

留意今晚美國將公布非農業數據，屆時要留意市場如何解讀，對美股及美元嘅影響。港股暫時仍受制50日線，估計短線恒指將於23800至24300點之間上落，下周先會有較明確方向，周末前夕都係保守少少好。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)