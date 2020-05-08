港股直擊 即巿股評

中美高層今早表示加強經濟及衞生合作，紓緩市場緊張情緒，港股今早造好，重上10天(現處24112點)及20天線(現處24131點)，半日升逾兩百點，但受制50天線(現處24256點)。

恒指高開212點，報24193，開市已升穿10天及20天線，之後升幅一度縮至116點，低見24097點，但隨後中美稱會加強經濟合作，大市重拾動力，恒指升幅擴至257點，高見24238點，惟仍受制50天線。恒指中午收報24218，升237點或0.99%，國指半日收造9878，升114點或1.2%，大市成交額525.13億元。

藍籌股大致造好，滙控(00005)升1.7%；建行(00939)漲1.2%；工行(01398)走高1.2%；中移動(00941)升0.8%；吉利(00175)升4%，為表現最叻藍籌；但昨午公布季績的港交所(00388)，中午再跌0.5%。

焦點板塊

科技股：表現突出，騰訊(00700)中午升2.4%；阿里(09988)升1.8%；美團(03690)升2.1%；小米(01810)五一銷售旺，中午急飆7.9%；閱文(00772)連續多日闢謠，更稱將改革舊合同，股價半日急彈6.2%；中軟國際(00354)揚4.3%；心動(02400)大升13.3%。

物管股：多隻又創新高，其中包括碧服(06098)、保利物業(06049)及永升(01995)，中午升1.7%、4.3%及4%；破頂還有中海物業(02669)、時代鄰里(09928)及購成都同業的新城悅(01755)，半日分別升4%、6.9%和8.4%。

光伏股：據《國際能源網》報道，截至目前，內蒙、貴州、廣東、廣西、海南5個省份，公示可再生能源補貼名單，涉及105個光伏項目，裝機規模達2440.27MW，光伏股續抽升。福萊特玻璃(06865)飆5.6%；信義光能(00968)揚3%；保利協鑫(03800)勁升10.6%。

豬肉股：內地豬肉批發價下滑，連累萬洲(00288)半日跌0.7%，為包尾藍籌；中糧肉食(01610)也降1.1%。

焦點股份

宇華教育(06169)：中午挫7.8%。市前錄得合共2.2億股大手上板，每股7.18元，較昨收市折讓7.9%，涉15.8億元。

融創(01918)：中午升3.8%。集團出售合共2.67億股金科地產(000656.SZ)股份，佔後者已發行股本的5%，套現約21.36億元人民幣。

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