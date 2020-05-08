重要通告 港股直擊

神威藥業(02877)公布，截至今年3月底止首季營業額5.43億元(人民幣‧下同)，按年減少14.6%。

其中，注射液產品營業額2.28億元，按年跌21.4%；軟膠囊產品營業額1.06億元，升3.6%；顆粒劑產品營業額8200萬元，減少3.5%；中藥配方顆粒產品營業額跌12%至1.03億元，其他劑型產品營業額減少29.4%至2400萬元。

以產品劑型分析，注射液、軟膠囊、顆粒劑及中藥配方顆粒產品，分別佔首季營業總額約42%、19.5%、15.1%及19%。