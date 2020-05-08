港股直擊 即巿股評

內地豬肉批發價下滑，連累萬洲(00288)股價逆市下滑，最低見過7.04元，降1.7%，新造7.07元，仍跌1.3%，成交金額1.4億元。

至於中糧肉食(01610)亦下滑0.4%，造2.62元，成交有2188萬元。

據中國商務部監測，內地百家大型農副產品批發市場糧食、食用油批發價格比前周分別下降0.2%和0.1%，當中豬肉批發價格比前一周下降1.3%，更比2月中旬高位下挫15.6%。

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