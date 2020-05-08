港股直擊 即巿股評

噚日收工之後一個人走咗去旺角拎眼鏡，係囉，幾廿歲人都仲會近視加深；由於帶住副新眼鏡返屋企+坐巴士+遇上放工時間架車行下停下嘅關係，返到屋企我家老爺開門比我時話：登登！新眼鏡返嚟啦！我話：快啲開門，我暈到反胃。

結果今日返工都係帶返舊度數嘅Con，至於新眼鏡就等我weekend慢慢再帶下適應下先啦。

咁舊度數又唔太影響我睇嘢嘅，係有少少矇啫，9點56分恒指做緊粒「十字星」仲被50天線(24256點)同20天線(24130)/10天線(24110點)夾住咗我都仲睇得到嘅。而日線圖上嘅SlowSTC(14,3)%K線炒返上%D線更加清晰可見。

開牛熊證街貨圖睇，熊證最貼價為24200至24299點，呢度有相當於320張期指，按截至10點1分恒指最高做過24214點計，即係話恒指曾經係踩過入呢個範圍嘅街貨區，只係問題在於恒指暫時未有一度氣去上破50天線嘅阻力。

至於牛證方面，最貼價層為23800至23899點，以目前恒指得嗰 100點唔夠波幅計，假設今日稍後時間大市都係咁吽嘅話，應該都威脅唔到呢層牛證；更何況呢層牛證得68張期指，近又唔夠近，貨又唔夠多，咁點夠熊證揪啫？

恒指暫且不理住，反正呢期睇中嘅係隻阿里巴巴(09988)。噚日計過如果將揀出嚟嘅阿里牛(60986)同(60878)做day trade的話，基本上按鐘擺玩法係無乜事發生嘅，只不過係賺幅上唔係好夠一餐茶啫；但若然係持貨到依家嘅話咁就唔同啦，以10點8分兩隻牛證現時證價同噚日計嘅平均買入價計算，點都有兩成賺幅。

另外，都有提及過話如果係以「日」做單位嚟進行買賣嘅話，咁可以換隻阿里Call(26063)，純粹貪輪無收回機制啫。由於係噚日下晝先提出嘅方案，所以就按阿里5分鐘圖下晝大約3點25分時，SlowSTC(14,3)回落至超賣時的$0.133作買入價計算(其實開個5分鐘圖睇(26063)大部份時間都係做緊$0.133嘅)。至依家10點13分，(26063)做緊$0.143，10格賺幅喜歡的話真係可以隨時收割。

想再揸耐啲嘅話，返番去睇阿里日線圖，SlowSTC(14,3)終於見明顯嘅低位回升，但今日粒燭暫呈「T星」，頂位仲要有條50天線($192.84)頂住。可能佢同恒指都係等緊同一樣嘢：爭團火給力一下子升穿50天線破位；俾啲掙扎！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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