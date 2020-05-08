港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，道指升逾兩百點；納指更完全收復新冠肺炎疫情以來的跌幅，盤中並一度重奪9000點關。港股今早高開逾兩百點，幾乎升返上方的50天平均線。

恒指高開212點，報24193，之後曾升233點，高見24214，逼近上方50天線阻力(約24254點)，惟之後升幅收窄，恒指曾僅升127點，報24108。截至10時31分，恒指升約200點。

國企指數升90點，報9855。

上證指數報2885，升14點或0.5%。

騰訊(00700)升1.9%，報414.8元；美團(03690)曾高見110.2元，創逾三個月高，最新升1%；阿里(09988)升1.1%報192.7元。

金融股亦追落後，滙控(00005)曾升逾2%，報39.75元，最新升1.7%；建行(00939)升近1%。

個別強勢教育股高位回落，宇華教育(06169)市前錄得折價近8%大手上板，涉15.8億元，開市後曾瀉逾一成，最新跌8.7%，報7.12元；希望教育(01765)亦錄得逾2億元市前成交，開市後曾跌半成，最新跌1%。

汽車股為表現較好板塊，吉利(00175)升2.2%。

碧桂園(02007)升2.6%，暫為表現最好藍籌；潤地(01109)升2%。

啤酒股繼續造好，華潤啤酒(00291)升4.8%，報40.8元，暫為表現最好國指成分股。

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