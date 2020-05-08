綠城(03900)上月銷售增一成三，股價今早彈出，揚4.2%，新造8.24元，仍彈升4%，成交金額1090萬元。
集團首4個月，合同銷售金額約303億元人民幣，按年增加13.06%；其中歸屬於集團的權益金額約173億元人民幣，按年19.31%；合同銷售面積約118萬平方米，按年25.53%。
至於中海外(00688)升2.3%；萬科(02202)漲1.6%；華潤置地(01109)升2%。
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