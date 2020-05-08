即巿股評 港股直擊 香港財經

人到中年會特別感覺到時間過得特別快，果頭有反送中，之後有疫情，2020年在彈指之間已踏入5月，還沒來得及感覺冬天的寒意，卻已步入端午時。筆者早於兩個月前提到，在股災後應以科網股、5G設備相關股份及醫藥股作為三大投資主軸，即使近日恒指chok上chok落，這三類股份下跌幅度低於大市，回升的力度卻高於大市，反映這三大板塊仍是今年投資主題，目前未有需要調整。

筆者「揸筆」生涯踏入第14年，14年來幾乎走訪過神州大地每一個省份，實地考察過的香港上市公司應不少於本港上市公司總數十分一。在這14年來與筆者結緣的公司之中，有些已從山雞變成鳳凰，有些則被申請清盤、停牌，甚至已被撤銷上市公司地位。最近一宗星美控股(00198)被電視廣播(00511)入稟法院申請清盤，再次勾起了筆者的回憶。

細價股九死一生

想當年，筆者從蘋果日報離職加入資本壹週，第一天上班連勞工合約都未簽，就被安排早上9時多到港澳碼頭，跟隨一位未見過的財經公關阿姐，坐船到珠海考察當時的星美國際，而在珠海接見我的是當時星美傳媒董事長覃宏。後來我才發現，原來覃宏的哥哥覃輝竟是北京那間曾經名噪一時的夜場「天上人間」老闆。

不多不少的時間，十年過來，覃輝被海通國際(00665)旗下海通國際證券入稟追討6.74億元孖展欠款連利息，星美控股則遭法庭頒令清盤。除了星美控股之外，筆者曾經接過貨亦贏過錢的中國光纖(03777)，亦於去年情人節正式消失，連同識於微時但最終慘淡收場的漢能(00566)，感覺有點像兒時玩伴逐一離世，可惜可惜。

計及一些目前仍在停牌半生不死的股份，筆者相識的細價股可說是經歷了最黑暗的十年。在這十年間，與筆者既有緣份、仍然尚在人間兼撈得愈來愈好的中細價股，數來數去看來只剩下信義玻璃(00868)系列股份。廠房從深圳、東莞、天津、蕪湖到馬來西亞，上市公司從信義玻璃變出信義光能(00968)，然後再變出信義香港(08328)及信義能源(03868)，這十年我算是跟得最足了。

在中細價股市場之中，像信義系這樣的股份能迄立十年不倒兼愈變愈大，數目真的不多，正因如此，筆者在最近三數年一直跟投資者說，與其再炒細價股，倒不如乖乖哋用孖展炒吓大價股。細價股的玩法是all or nothing，要集齊天時地利人和先有機會發達，可惜自從2015年港股大時代爆煲另加2017年謎網50細價股股災後，百分之九十九的細價股已經certified。

亞盛技術走勢向好

玩玩大價股，玩玩債券，是最適合目前這個時代的玩法。最近醫藥股勢頭不俗，投資者可留意亞盛醫藥(06855)。亞盛主要研發治療腫瘤、乙型肝炎及衰老相關疾病藥物，去年收入按年增加1.1倍至1450萬元人民幣，虧損擴大至14.8億元人民幣，主要由於可轉換可贖回優先股因公允價值變動產生約8.4億元人民幣虧損。值得注意的是，該筆可轉換可贖回優先股已於上市時轉為普通股，因此今年不會再有相關虧損。

亞盛去年10月以每股34.2元上市，掛牌後第一棍炒高至53.6元後無以為繼，至今年3月股災時最低更跌至19.8元，較高位累瀉超過63%。亞盛近日重上橫行區平台並正式升穿10天、20天及50天線，走勢全面向好，配合多隻藥物進度良好，投資者可於30元水平分段吸納，首站先以40元作目標。不過，亞盛成交疏落，投資者只宜小注參與，記得嚴控注碼。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產