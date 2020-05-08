港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，道指升逾兩百點；納指更完全收復新冠肺炎疫情以來的跌幅，盤中並一度重奪9000點關。港股今早高開逾兩百點。

恒指高開212點，報24193，國指高開73點，報9838。

騰訊(00700)高開1.3%，報412.6元。

阿里巴巴(09988)高開1%，報192.5元。

美團(03690)高開2%，報109.8元。

友邦(01299)高開1.7%，報70.35元。

中移動(00941)高開1.3%，報59.85元。

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