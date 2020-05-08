即巿股評 港股直擊

自4月6日起，恒指便似乎失去方向，投資者若要入市，認為繼續選擇具防守高息股為佳，正如新創建集團(00659)屬其中之一，集團乃新世界發展(00017)之基建及服務旗艦，業務遍及香港、中國內地及澳門。基建業務包括發展、投資、經營及管理公路、環境項目、商務飛機租賃，以及港口及物流設施。服務分部主要於香港營運，範疇包括設施管理、免稅店、醫療保健、建築、交通及策略性投資。集團透過新世界第一渡輪服務於香港經營包括離島及港內航線的渡輪服務。集團透過城巴及新世界第一巴士服務在香港經營專營巴士服務。

市賬率遠低於一倍

於今年3月19日收市後發佈的2019/20年中期報告，截至去年12月底 (財政年度首六個月) 股東應佔溢利約15.14億港元，較2018年同期溢利約22.74億元，倒退33.44%。為2015/16至2019/20財年首六個月，不論增長率或實際金額都是最差，反映始於2018年的中美貿易戰，或去年的中國經濟下行狀況，對集團經已構成較大程度的負面影響。截至去年12月底資產淨值約480.04億港元，而截至今年3月底已發行股數約39.11億股，計出每股淨值為12.2739港元，相對今年5月6日收報7.95元，市賬率為0.65倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。

市盈率仍未足十倍

此外，參考於2014/15至2018/19年之每年最低市賬率介乎0.76和1.05倍，平均值為0.92倍，高於現時的0.65倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為12.2739元，得出每股合理值為11.34元，較7.95元之潛在升幅為42.64%。而截至去年12月底之倒數12個月的股東應佔溢利約32.83億港元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.8393港元，對比7.95元之市盈率為9.47倍，參考上述五個財年之每年市盈率為6.92至23.53倍，平均值為11.92倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為10.00元，較7.95元之潛在升幅為25.79%。

股息率逾七厘吸引

另可留意集團於2010/11至2018/19財年每股股息介乎0.5500至0.7800港元，反映派息穩定。而於2018/19財年末期息為0.2900元和2019/20財年中期息為0.2900元，合共0.5800元，相對現價7.95元，股息率為7.30%。參考上述五個財年之每年最高股息率平均值為5.92%，相對上述每股股息，計出每股合理值為9.79元，較7.95元之潛在升幅為23.14%。綜合上述三種分析，每股合理值為9.79至11.34元，平均值為10.38元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過30%，連同股息率超過7厘，預期一年回報率接近38%。

自2019年2月21日高見21.90元後 (為2019年高位)，股價漸見回落，至今年3月23日最低收報7.44元，約十三個月累跌逾66%，繼而股價漸見回升，但仍於8.50元水平見阻力，現時主要波幅區間介乎7.50至8.50元。而現價7.95元，較7.44元僅差6.85%，少於一成，並見股價處於2008年12月的低水平，反映現價進場風險不大，適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於7.15元或以下買入；保守者則可於6.35元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為10.00至10.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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