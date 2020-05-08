港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，納指更收復疫情爆發以來失地。不過ADR和夜期預示港股今早或續於兩萬四關口爭持。

道指收市升211點或0.89%，報23875點；標指和納指分別升1.15%及1.41%，收報2881點和8979點。納指收復今年以來的失地。

科技股領前，蘋果升1%，Alphabet升1.77%。另外，Uber首季虧損29億美元(折合約225億港元)，去年同期蝕10.1億美元。期內每股虧損1.7美元，市場預期蝕84美仙，Uber盤後升約6%。

美國勞工部公布，截至5月2日止當周，首次申請失業救濟人數達316.9萬人，按周減少67.7萬人，連續五周回落，不過高於市場預期的300萬人。

外電昨報道，中國與美國最高貿易官員，計劃最快下周進行電話會談，討論首階段貿易協議執行進度，當中國務院副總理劉鶴將參與，美方代表是萊特希澤(Robert Lighthizer)。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)表示，不排除與中國進行新一輪的貿易談判。

油價方面，紐約期油周四早段曾飆逾11%，收市倒跌1.8%，每桶報23.55美元；布蘭特期油收市亦倒跌0.9%，每桶報29.46美元。

美國本港時間今晚將公布上月非農就業報告，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里稱，許多人並無積極尋找新工作，實際失業率可能高達23%，但報告的失業率或只有17%，低估新冠病毒大流行期間的失業人數。

美國費城聯儲總裁哈克稱，聯儲局考慮設立新機制，讓大學、書院與非牟利醫療機構取得貸款；他認為，過早重啟經濟或有災難後果。三藩市聯儲總裁戴利說，不預期經濟有V型反彈，而是呈漸進式復甦。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報39.08元，較本港收市高0.23元；騰訊(00700)ADR收報408.87元，高1.67元；國壽(02628)ADR收報15.6元，高0.02元；中海油(00883)ADR收報8.47元，低0.1元；中石油(00857)ADR收報2.63元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報3.65元，低0.03元；中移動(00941)ADR收報59.16元，高0.06元；聯通(00762)ADR收報4.88元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報2.58元，低0.01元。

ADR港股比例指數報23925點，較本港昨日收市低55點。夜市期指收報23824點，較恒指收市低水157點。恒指昨收報23980，跌156點或0.65%。

焦點板塊

汽車股：中汽協4月汽車銷量預計回復按年增0.9%，按月增39.8%，留意板塊表現。

焦點股份

融創中國(01918)：周三及周四於公開市場共售2.67億股金科地產(000656.SZ)股份，佔已發行股本5%，套現約21.36億人民幣。

新城悅(01755)：以1.05億人民幣，收購成都誠悅時代物業服務61.5%股權。

優品360(02360)：發盈警，預期截至今年3月底止，全年溢利將按年減少約80%，上一年度溢利5972.8萬元。

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