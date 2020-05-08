即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開，但已是全日高位；初段急回軟。中國在交易時段內公布多項數據，包括4月財新中國服務業採購經理人指數為44.4，低於預期的50.5，但優於上月的43。4月出口年率(按美元計)增加3.5%，優於預期及上月；進口下跌14.2%，遜於預期及上月。一來一回，貿易順差達453.4億美元，大幅優於預期。數據公布後，指數走勢反覆，無明顯方向，全日波幅207點。

恒指收報23980點，跌156點或0.65%，成交金額865.5億元。國指收報9764點，跌43點或0.44%；上證收報 2871點，跌6點或0.23%。三項指數都向淡，以港股走勢較弱。

恒指的成交及波幅都收窄，以陰燭收市，收市水平失守10 SMA及20 SMA。MACD快慢線負差距增加，走勢轉弱。全日上升股份706隻，下跌864隻，整體市況偏弱。

港交所(00388)公布2020年首季業績，收入及其他收益40.56億元，同比下跌19%，EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）錄得29.84億元，同比下跌10%。今年首季純利同比下跌13%至22.62億元，每股基本盈利1.8元，遜市場預期。值得留意的是，期內股本證券產品平均每日成交金額達1034億元，同比上升39%，但衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額為175億元，同比下跌 35%。數字反映投資者的操作口味或改變了，改為炒期指和期權，兩者在期內的交易張數分別上升15%及2%。

中國出口勝預期，反映進口國的經濟或有好轉，才能增加消費。因此，對美國等國際市場而言，這屬於好消息。另方面，美國加州和紐約等州已公布逐步重新開放經濟的計劃，喬治亞等州也已讓部分非必需事業恢復營運，令投資者憧憬美國各地將陸續重啟經濟，利好市場氣氛。美國上周新申領失業援助人數316.9萬人，多過市場預期，但按周減少近68萬人，連續5個星期下跌。然而，由於油價由升轉跌，略為拖低美股升幅。美股三大指數收市向好，道瓊斯工業平均指數收巿報23875點，上升211點。納斯達克指數收巿報8979點，上升125點。標普五百指數收巿報2881點，上升32點。

夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏軟，或在24000水平爭持，甚為波動。

個股

IGG(00799)是全球著名的手機遊戲開發商及營運商，總部設在新加坡，並在美國、中國大陸、香港、加拿大、日本、韓國、泰國、菲律賓、白俄羅斯及阿聯酋設有分支機構。

集團在2019財年的總收入達6.676億美元，較去年同比下降11%，主要由於上線多年經典遊戲《王國紀元》收入的自然回落，但其月均流水仍錄得近5000萬美元。淨利潤達1.648億美元，較去年同比下降13%；而下半年淨利分別較去 年同期增長3%，較2019年上半年增長33%，達9410萬美元，增長主要源於集團對全球移動互聯網遊戲相關領域的投資取得亮麗表現。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現訊號。股份上日收報5.19元，市盈率5.053倍，收益率 5.896%。

岑智勇 獨立股評人