即巿股評 港股直擊

「90後起步倉」第一次出手至今剛好一個月，至今日收市後15萬本金倉總值近15.7萬元；5萬元本金倉總值5.33萬元(參看下圖)。

計算方法方面，買入價是建議入貨文章出街後翌日開市第一口價，賣出價則是建議賣出價(如果到價)。

兩個倉中，唯一完成買賣交易的是5萬元本金倉的復星醫藥(02196)獲利，推動5萬元本金倉增長6.6%；至於15萬本金倉則增長4.6%。相對地恒指於4月7日至5月7日跌1.1%。

在從未滿倉，加上交易頻率十分低的情況下，而且操作中「博」的成份極低，表現可以接受。畢竟「90後起步倉」初步只有兩個任務：增強實力和拎落場感(對新手很重要，行少一點遠路)。

5月形勢複雜，密度和難度會稍為增加。

先檢視手上持股，15萬本金倉均是新經濟股，信達生物(01801)基本情況暫無變，要長坐。

另外，眾安(06060)作勢破橫行格局，今日收報27.6元，為3月中旬造出其疫情低位22.75元後，最接近50天線的水平，可多給時間；金山軟件(03888)亦成功消化發換股債的因素，在金山雲美國上市的推動下，有望破2月的29.5元；香港電視(01137)最令人失望，今日稍穿50天線，吼反彈換走，稍後吸予價位。

市況不明下新經濟股易成提款機，再者當實體經濟漸有復甦跡象，是時候要諗第二階段，眾安、金山軟件和港視今個月要睇位減磅。

買嘢方面，可從三個階段主題中的第二階段入手，實體經濟以汽車銷售復甦最似樣，比亞迪(01211) 4月銷量3.18萬輛，為今年最高；吉利(00175)4月回復按年增長約2%。

上述兩股股價已先行，「90後起步倉」則部署疫情最傷的東風(00489)和豪華4S零售商永達汽車(03669)。

15萬本金倉吼5元水平吸兩手，成本控制在2.1萬元內。5萬元本金倉則吼5元吸兩手東風，及10天線吸三手永達汽車。

陳鎮強

信報高級分析員

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