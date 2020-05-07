港股直擊 即巿股評

內地經濟數據分歧，港股回吐。恒指低開16點，報24120點已是全日高，內地服務業PMI數據差過預期，拖累大市最多跌223點，低見23913，不過內地出口數據有驚喜，大市跌幅一度收窄至不足80點，之後於兩萬四關口爭持，最終收報23980，跌156點或0.65%。

北水淨流入增至11.63億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有5.52億元淨走。相反，美團點評(03690)有2.59億元淨入；中芯(00981)有1.09億元淨入；微盟(02013)有1.08億元淨入；舜宇(02382)有8320萬元淨入；中興通訊(00763)有3807萬元淨入。

兩隻內銀見北水流入，工行(01398)有1.35億元淨入；建行(00939)有1632萬元淨入。

其他藍籌方面，港交所(00388)首季盈利跌13%，同時行政總裁李小加將離任，全日有6.52億元淨走；中移動(00941)有3598萬元淨走。相反，中國海洋石油(00883)有392萬元淨入。

其他淨流入較高股份有：微創醫療(00853)有1.4億元淨入；創新高的碧桂園服務(06098)有1.23億元淨入；融創(01918)有1564萬元淨入。

遭控股股東減持的海底撈(06862)有3492萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、港交所、中移動、建行、美團、海底撈、中海油、融創及工行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、中興、騰訊、微盟、美團、微創醫療、港交所、融創、舜宇及碧服。