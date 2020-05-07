港股直擊 即巿股評

內地經濟數據分歧，加上午後傳出中美最高貿易官員最快下周對話，市場觀望氣氛濃厚下，港股連升兩日後，全日回吐過百點，再度跌穿兩萬四大關，成交縮至不足九百億元。

恒指今早低開16點，報24120點，但已是今日高位所在，內地服務業PMI數據差過預期，拖累大市最多跌223點，低見23913。不過，內地出口數據有驚喜，大市跌幅收窄，一度收復兩萬四大關，午後傳出中美最高貿易官員最快下周展開對話，大市窄幅波動，在兩萬四關口爭持。最終恒指收市報23980，跌156點或0.65%；國企指數報9764點，跌43點或0.44%，大市全日成交額865.5億元。

全日大市上升比例45%，下跌比例為55%。

即月期指收市報23848，跌205點或0.85%，低水133點，成交8.67萬張。

中國海關總署公布，以美元計價，中國4月出口按年增長3.5%，優於市場預期下跌11%。

中國4月財新服務業PMI為44.4，雖較3月回升1.4個百分點，但仍遠低市場預期的50.1。

另外，據彭博報道，中國與美國最高貿易官員，計劃最快下周進行電話會談，討論首階段貿易協議執行進度，當中國務院副總理劉鶴將參與，美方代表是萊特希澤(Robert Lighthizer)。

藍籌股大致受壓，滙控(00005)下滑0.4%；建行(00939)降0.8%；工行(01398)走低0.4%；中移動(00941)跌1%；港交所(00388)中午公布首季盈利跌13%，同時行政總裁李小加將離任，全日挫2.8%，為表現最差藍籌；石藥(01093)全日升2.1%，為表現最佳藍籌及國指成分股。

焦點板塊

物管股：逆市跑出，永升(01995)與碧桂園服務(06098)創上市新高，全日升4.6%和1.3%；保利物業(06049)也揚4.8%；中海物業(02669)升3.2%；佳兆業美好(02168)勁升9.6%；奧園健康(03662)升2.1%：時代鄰里(09928)漲4.6%；新城悅(01755)升3.3%。

長和系：英國政府將企業稅稅率維持在19%，令長江基建(01038)與電能(00006)錄一次性不利影響約14億元及8億元，長和系受壓。長和(00001)走低1.3%；長建跌2.1%；電能走低1.8%；長實(01113)下滑0.8%；和電香港(00215)走低0.7%；長江生科(00775)下滑1%；但港燈(02638)無升跌。

航空股：內地五一假期民航運輸旅客大跌近六成四，航空股續受壓。東航(00670)挫3.1%；南航(01055)也降2.6%；國航(00753)跌2.7%；有傳國泰(00293)考慮進行結構調整，收跌1.2%；中銀租賃(02588)上日被大和降目標價，收降1.7%。

焦點股份

海底撈(06862)：遭控股股東配股，股價一度挫3.7%，低見33.8元，但仍守配股價33.2元，收跌2.6%，配股上板下成交有22.4億元。

信達生物(01801)：全日大升6%，公司擬啟動達伯舒新適應症註冊申請。

晶苑(02232)：收市抽高12.5%。創新及科技局長常任秘書長蔡淑嫻今早證實，為政府生產可重用口罩的生產商為晶苑國際集團，由集團在越南的生產線生產。

贛鋒鋰業(01772)：全日再飆6.2%，成交有1.4億元，更錄三連升。大和昨日發表報告，料內地新能源車政策陸續出台，贛鋒有望受惠，將目標價由26元升到29元，評級也由「持有」升至「跑贏大市」。

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