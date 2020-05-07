澳門政府宣布擱置考慮徵收旅客稅，但濠賭股仍跟大市向下，金沙(01928)跌1.9%；銀河娛樂(00027)跌0.5%。
首季轉虧12億元的永利澳門(01128)，現下滑0.1%；新濠(00200)降1.7%；美高梅(02282)下滑2.2%；澳博(00880)也降1.7%。
澳門政府今日宣布擱置考慮徵收旅客稅，強調現階段重點扶助旅遊業界，透過稅項優惠及經濟扶持等措施，盡量避免為旅遊業帶來不利因素。
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