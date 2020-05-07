即巿股評 港股直擊

隔晚美股個別發展，港股今朝有啲腳軟，恒指低開16點，見咗半日高位24120點後，內地上月財新服務業PMI差過預期，拖累恒指跌223點，見23913點半日低位，不過二萬四點失而復得。其後內地上月出口表現好過預期，曾帶動恒指跌幅收窄至70點左右。中午恒指報收24005點，險守二萬四關，跌132點；國指報收9766點，跌41點。

藍籌股大部份下跌，大笨象(00005)仍然喺40元樓下，低位徘徊，睇嚟短期都唔會有運行。騰訊(00700)守住410元算係咁，不過呢啲位似乎資金唔多積極入貨，噚日仲見北水沽貨，家陣喺條10日線爭持，希望守得住。其他藍籌股乏善可陳，表現最好係石藥(01093)，半日升1.7%，噚日中生製藥(01177)威威，今日輪到石藥發力。

手機設備股逆市走高，延續噚日升勢，不過今日一對一線孖寶好明顯動力減弱，反而次一線嘅手設股表現好些少，但呢一期資金都係喺唔同板塊中流動，高追好易中伏。

米字旗國維持企業稅稅率19%，長江基建(01038)跟電能(00006)錄一次性不利影響約14億元及8億元，令長和系受壓。不過都唔係長和系走弱，其他地產股同樣下跌。

呢幾日油價反彈，航空股持續受壓，即使隔晚油價再度回軟，航空股沽壓持續，內地航空股全線下跌2%以上。而國泰(00293)考慮進行結構調整，半日跌1.4%，9元守唔住，技術走勢係收窄三角形，有機會突破向下。

海底撈(06862)被控股股東減持，股價曾跌逾3%，低見33.8元，不過守得住配股價，半日跌幅終收窄，反映市場憧憬疫情過後，內地餐飲股有望反彈。

港交所(00388)公布業績差過市場預期，股價半日急跌至，已失守多條移動平均線，暫時尚餘50日線仍守住，留意242元企得穩，或者係低吸好機會。始終港交所都係獨市生意，今年開始預計會陸續有中概股回歸香港上市，已有傳聞京東已計劃回港集資逾200億元，長線嚟講，港交所喺245元樓下買都有一定值博率。

暫時大市維持反覆上落格局，50日線即24308點會有較大阻力，暫時喺二萬四關爭持，嚟緊仲有唔少藍籌重磅股排住隊派成績表，加上恒指季檢，兩會召開，預期喺政策及企業消息主導下，港股仍然會係好淡爭持局面。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)