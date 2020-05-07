熱門：

今日 12:39 港股直擊 香港財經

李小加明年10月約滿後不續任行政總裁

放大圖片

港交所(00388)宣布，行政總裁李小加今天通知董事會，其擬於現時合約在2021年10月底屆滿時不再重續集團行政總裁合約。

李小加承諾繼續領導集團直至該日期或之前(至繼任者任命之時)。

港交所成立了一個由港交所主席史美倫及港交所董事阿博巴格瑞、洪丕正及席伯倫組成的遴選委員會，進行正式的遴選程序。

港交所主席史美倫表示，衷心感謝李小加在過去十年中的傑出領導及對香港市場的貢獻，亦代表董事會感謝他盡量付出時間來確保順利過渡。董事會有信心他的繼任過程將順利有序，而集團擁有堅實的基礎。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads