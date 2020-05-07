港股直擊 香港財經

港交所(00388)宣布，行政總裁李小加今天通知董事會，其擬於現時合約在2021年10月底屆滿時不再重續集團行政總裁合約。

李小加承諾繼續領導集團直至該日期或之前(至繼任者任命之時)。

港交所成立了一個由港交所主席史美倫及港交所董事阿博巴格瑞、洪丕正及席伯倫組成的遴選委員會，進行正式的遴選程序。

港交所主席史美倫表示，衷心感謝李小加在過去十年中的傑出領導及對香港市場的貢獻，亦代表董事會感謝他盡量付出時間來確保順利過渡。董事會有信心他的繼任過程將順利有序，而集團擁有堅實的基礎。