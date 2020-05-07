港股直擊 即巿股評

內地經濟數據分歧，財新4月服務PMI較預期曳，但內地出口數據卻勝預期，港股連升兩日後，今早回吐過百點，險守兩萬四關。

恒指今早低開16點，報24120點，但已是今早高位所在，內地服務PMI數據差過預期，質低大市最多跌223點，低見23913。不過，內地出口數據有驚喜，大市跌幅收窄，兩萬四關失而復得。恒指半日收造24005，跌132點或0.55%；國指半日收造9766，跌41點或0.42%，大市中午成交有480.67億元。

中國海關總署公布，以美元計價，中國4月出口按年增長3.5%，優於市場預期下跌11%。

此外，中國4月財新服務業PMI為44.4，雖較3月回升1.4個百分點，但仍遠低市場預期的50.1。

藍籌股大致受壓，滙控(00005)下滑0.3%；建行(00939)降1%；工行(01398)走低0.2%；中移動(00941)跌0.7%；石藥(01093)為表現最佳藍籌，中午升1.7%。

焦點板塊

手機股：逆市走高，舜宇(02382)升1.3%；瑞聲(02018)走高0.3%；比亞迪電子(00285)揚3.2%；通達(00698)漲4%；信利(00732)升1.2%；富智康(02038)揚3.4%；鴻騰(06088)走高1.2%；丘鈦(01478)走高0.8%；中芯(00981)則升2.5%。

長和系：英國政府將企業稅稅率維持在19%，令長江基建(01038)與電能(00006)錄一次性不利影響約14億元及8億元，長和系受壓。長和(00001)走低1.5%；長建跌2.8%，為包尾藍籌；電能走低1.8%；長實(01113)下滑0.6%；港燈(02638)微跌0.4%；但長江生科(00775)無升跌；和電(00215)更升0.7%。

航空股：內地五一假期民航運輸旅客大跌近六成四，航空股續受壓。東航(00670)跌2%；南航(01055)也跌2.6%；國航(00753)降2.5%；有傳國泰(00293)考慮進行結構調整，中午跌1.4%；中銀租賃(02588)上日被大和降目標價，半日再挫4.3%。

焦點股份

中興(00763)：中午升3.4%。外電引述消息人士報道，美國商務部擬簽署一項新規定，允許美國公司與華為合作設置5G通訊協議和技術規範，以免美國業界在有關發展被排擠。

海底撈(06862)：遭控股股東配股，股價一度挫3.7%，低見33.8元，但仍守配股價33.2元，中午更只跌0.7%，配股上板下成交有20.3億元。

信達生物(01801)：中午大升6.3%。擬啟動達伯舒新適應症註冊申請。

晶苑(02232)：中午抽高15%。創新及科技局長常任秘書長蔡淑嫻今早證實，為政府生產可重用口罩的生產商為晶苑國際集團，由集團在越南的生產線生產。

微盟(02013)：中午挫4.7%。計劃發行1.2億美元可換股債券(CB)，並有權加碼至1.5億美元。初始轉換價為每股6.72元至7.28元，較昨日收市溢價12.94%至22.35%。

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