港股直擊 即巿股評

噚日都無乜點理到個市，反正上得到條10天線同20天線，高少少位置仲有條50天線等住佢。於是就轉陣睇隻阿里巴巴(09988)，留意咗兩日，終於喺噚日出現異動，但5分鐘圖就見SlowSTC(14,3)幾乎全日都keep住喺嚴重超買水平，噚日喺[下半part]揀就揀咗隻阿里牛(60986)，但就係喺寫緊[下半part]時，見SlowSTC(14,3)回落至6X至7X呢個位，進取者可以小注一博，但如果按一貫玩法嘅話，其實噚日都係得嗰睇字。

計過數，如果進取者噚日真係喺下晝大約2點25分至2點30分，趁SlowSTC(14,3)回落時買入(60986)嘅話，按嗰段時間(60986)高低位做過$0.135/$0.133，平均買入價為$0.0134。

跟手見阿里喺5分鐘圖上走勢係再次回升，而(60986)證價亦都有跟。唔駛等好耐，10分鐘打後，即2點40至2點45分，阿里SlowSTC(14,3)上返9X以上位置，其實就咁睇(60986)證價都有幾格執(係COVER到手續費架)。按當時(60986)高低位做過$0.148/$0.139，平均賣出價為$0.1435。一計之下半個鐘都無嘅一買一賣，就有7%賺幅。「嘩！難度好高啫！」係呀，所以先至話係進取者先好做。

「咁唔進取嘅又點做呢？」今日恒指低開，依家9點58分，做緊23917點，跌219點，阿里當然跟市跌，仲要跌幅勁過恒指，10天線($196.62)仲跌穿埋條20天線($197.17)，「短期死亡交叉」出現咗。

不過，阿里日線圖上SlowSTC(14,3)%K線(14.99)低位升穿%D線(14.73)，且目前股價接近「上升通道」底部，要捉佢或者都係Day trade比較穩陣。

由於阿里今日隨市下行，以(60986)收回價$184.18計，同現價差距收窄至約3%，槓桿亦上升至逾21倍，更加適合做day trdae；但想將個距離拉返遠少少嘅話，可試差距5%或以上嘅牛證，如(60878)，收回價$180，屬低街貨之選。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家