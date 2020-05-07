港股直擊 即巿股評

華為傳獲准與美企制定5G標準，消息踢高中興通訊(00763)高開2.8%，報24.15元，最新造24.8元，飆5.5%，成交金額3780萬元。

外電引述消息人士報道，美國商務部擬簽署一項新規定，允許美國公司與華為合作設置5G通訊協議和技術規範，以免美國業界在有關發展被排擠。

至於中通服(00552)也升1.3%；鐵塔(00788)升1.2%；京信(02342)則無升跌。

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