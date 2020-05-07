美股表現反覆，道指收市挫逾兩百點，納指則升0.5%。港股兩日彈523點後，今早輕微低開。
恒指低開16點，報24120，國企指數低開15點，報9792。
海底撈(06862)遭兩股東減持套現15.6億元，股價低開3.7%，報33.8元，市前配股上板。
騰訊(00700)高開0.4%，報411.6元。
近期沽空活躍的阿里巴巴(09988)今早低開1.9%，報189.9元。
友邦(01299)高開0.7%，報69.7元。
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