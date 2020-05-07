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【異動股】遭控股股東配股 海底撈低開3.7%

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海底撈(06862)遭控股股東配股，股價今早低開3.7%，報33.8元，仍比配售價33.2元高，成交金額15.8億元。

集團宣布，其中一名控股股東擬配售合共4700萬股股分，每股配售價33.2元，較昨日收市價35.1元折讓5.41%，套現15.6億元。配售股分佔公司已發行股本0.89%。

配售完成後，創辦人張勇、舒萍夫婦合共持股57.23%，而NP United Holding Ltd.將繼續擁有約34%權益。

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