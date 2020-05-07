港股直擊 即巿股評

美國上月私營企業職位減2023萬個，創歷來最曳，但突傳華為獲准與為美國企業制定5G標準，美股表現反覆，港股兩日彈523點後，ADR預計港股將低開超過兩百點，又再跌穿兩萬四關。

道指隔晚早段曾升171點，高見24054點，但之後升勢不保，尾段曾倒跌221點，低見23661點，道指挨近低位收市，收造23664，挫218點或0.9%；標普500指數降20點或0.7%；納指卻受華為有望為美企業制定5G標準沖喜，全日升45點或0.5%。

通用汽車首季盈利勝預期，同時並計劃5月18日恢復大部分北美生產，收市升近3%；石油股西方石油上季錄虧損勁，同時計劃集資，全日大跌12.5%；人造肉生產商Beyond Meat上季扭虧為盈，全日勁升26%；內地電動車生產商蔚來上月交付大升按年1.8倍，全日亦急升10.4%。

美國人力資源服務機構ADP公布，美國4月私人企業職位減少2023.6萬個，為紀錄以來最差，市場預期下降2055萬個。之前一個月為減少2.7萬個。

外電引述消息人士報道，美國商務部擬簽署一項新規定，允許美國公司與華為合作設置5G通訊協議和技術規範，以免美國業界在有關發展被排擠。

原油供應過剩的憂慮蓋過經濟重開的樂觀情緒，油價結束連升5天的強勢，紐約期油一度回吐8%，收市仍挫2.3%，每桶報23.99美元；布蘭特期油也曾跌7.4%，收市插4%，報29.72美元。

美國多個州份逐步解除封城措施，經濟風險降溫，加上美元滙價呈強，都不利金價表現，紐約6月期金收市跌22.1美元或1.3%，每盎斯報1688.5美元。

道指期貨亞洲時段回穩，最新造23562，升53點或0.23%；標指及納指期貨也分別升0.29%和0.46%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報38.48元，跌0.52元；騰訊(00700)ADR收報407.46元，跌2.54元；阿里巴巴(09988)ADR收報189.13元，跌4.47元；國壽(02628)ADR收報15.5元，跌0.14元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.44元，跌0.18元；中石油(00857)ADR收報2.65元，跌0.04元；中石化(00386)ADR收報3.63元，下滑0.05元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報59.21元，走低0.49元；聯通(00762)ADR收報4.9元，下滑0.06元；中電信(00728)ADR收報2.6元，跌0.02元。

ADR港股比例指數報23900，較周三恒指收市跌237點或0.99%。恒指昨日曾升366點，高見24235，收報24137點，升268點或1.13%，兩日累彈523點或2.2%。

焦點股份

長和(00001)：持有的長江基建(01038)及旗下電能(00006)，因為英國企業稅率及稅法，令兩者錄得一次性不利影響。長和回應稱，英國企業稅變更對財務幾近無影響。

海底撈(06862)：其中一名控股股東SP NP Ltd.以及LHY NP Ltd，按每股33.2元，配售4700萬股，套現15.6億元，比上日收市價35.1元，折讓5.4%。

碧桂園(02007)：4月合同銷售額約490億元人民幣，按年增加3.76%；合同銷售建築面積約589萬平方米，按年上升16.07%。

創維(00751)：首季盈利2.03億元人民幣，按年增長91.51%，營業額67.52億元，按年減少26.33%。

中石化油服(01033)：中信有限公司擬出售該公司不超過1.898億股或1%的股份。減持計劃將根據市場價格情況，自公告披露日起15個交易日後的6個月內出售股份。目前中國中信持有該公司5.45%的股份。

Raffles Interior(01376)：今早首日掛牌，耀才證券暗盤交易中心資料顯示，暗盤價昨天最多曾飆66%，高見0.83元，最終收報0.67元，較招股價0.5元升34%，每手賬面賺1360元。