即巿股評 港股直擊

港股持續反彈，恒指昨天再升268點，收報24137點，兩日累積上漲523點，收復周一1029點跌幅的一半。美股情況相當近似，三大指數本周首兩個交易日都造好，卻遠遠未能抵消5月開局上星期五急瀉逾2%的劣績，故此「Sell in May and Go Away」(5月沽貨走人)的說法更要留神。

全球新冠肺炎疫情有緩和跡象，投資者由早前恐慌性拋售股票，變成現在逐漸加快入貨步伐，令美股「熊市完結」的討論熱烈起來。道指從3月23日低位18591點計，截至4月底累彈30.9%，技術上早已重新踏入牛市。

由於觸底反彈力強勁，道指4月有11.1%進賬，為1987年1月以來最大單月漲幅，可惜仍不足夠使去年11月至今年4月、傳統上稱為「最佳6個月」(Best Six Months)的回報「由負轉正」，道指期內下挫10%。

「最佳6個月」與美股投資俚語「Sell in May and Go Away」及「Halloween Indicator」(萬聖節指標)，背後如出一轍，其策略是把一年分成兩半，每年11月1日入市並持有至翌年4月底，之後「清倉」，再部署11月買貨。數據顯示，自1952年至今68年間，只有14次(未計這次)道指於「最佳6個月」錄得跌幅，代表這套為期半年的策略值博率確實不俗。

必須留意的是，上述14次出現負回報後，緊接的6個月道指多數缺乏起色(合共8次)，跌幅由3.5%到27.3%不等。分析認為，每逢指數在「最佳6個月」呈不濟，可能反映淡友實力強勁，以致影響其他季節性表現，特別是正當大型牛市結束之際，消化這股沉重沽壓或需時更長。

美國今年首季GDP初值下滑4.8%，經濟倒退幅度大於市場預期的4%，為自2014年第一季後首次收縮，也是2008年金融海嘯以來最慘烈。

然而，美國多數州份為防止新冠肺炎病毒擴散而暫停經濟活動，目前尚未回復正常，聯儲局副主席克拉里達預料，第二季GDP收縮將更加顯著，失業率有機會攀升至1940年代迄今的新高。

整體經濟狀況與企業盈利相當密切，附【圖】所見，以覆蓋行業較廣泛的標普500指數為例，綜合其成分股過去每股盈利按年變動，幾乎和美國GDP走勢相同。美國經濟進一步萎縮，上市公司次季業績看淡居多，每股盈利按年會再下跌。

另一方面，中美關係近期轉差，美國總統特朗普威脅加徵關稅，一旦爆發貿易戰2.0，恐使美國經濟更為惡劣，並拖低股市。短線而言，美股累彈超過兩成，可能出現調整，或應驗「Sell in May and Go Away」。

信報投資研究部

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