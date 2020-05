即巿股評 港股直擊

港股持續反彈,恒指昨天再升268點,收報24137點,兩日累積上漲523點,收復周一1029點跌幅的一半。美股情況相當近似,三大指數本周首兩個交易日都造好,卻遠遠未能抵消5月開局上星期五急瀉逾2%的劣績,故此「Sell in May and Go Away」(5月沽貨走人)的說法更要留神。

全球新冠肺炎疫情有緩和跡象,投資者由早前恐慌性拋售股票,變成現在逐漸加快入貨步伐,令美股「熊市完結」的討論熱烈起來。道指從3月23日低位18591點計,截至4月底累彈30.9%,技術上早已重新踏入牛市。

由於觸底反彈力強勁,道指4月有11.1%進賬,為1987年1月以來最大單月漲幅,可惜仍不足夠使去年11月至今年4月、傳統上稱為「最佳6個月」(Best Six Months)的回報「由負轉正」,道指期內下挫10%。

「最佳6個月」與美股投資俚語「Sell in May and Go Away」及「Halloween Indicator」(萬聖節指標),背後如出一轍,其策略是把一年分成兩半,每年11月1日入市並持有至翌年4月底,之後「清倉」,再部署11月買貨。數據顯示,自1952年至今68年間,只有14次(未計這次)道指於「最佳6個月」錄得跌幅,代表這套為期半年的策略值博率確實不俗。

必須留意的是,上述14次出現負回報後,緊接的6個月道指多數缺乏起色(合共8次),跌幅由3.5%到27.3%不等。分析認為,每逢指數在「最佳6個月」呈不濟,可能反映淡友實力強勁,以致影響其他季節性表現,特別是正當大型牛市結束之際,消化這股沉重沽壓或需時更長。

美國今年首季GDP初值下滑4.8%,經濟倒退幅度大於市場預期的4%,為自2014年第一季後首次收縮,也是2008年金融海嘯以來最慘烈。

然而,美國多數州份為防止新冠肺炎病毒擴散而暫停經濟活動,目前尚未回復正常,聯儲局副主席克拉里達預料,第二季GDP收縮將更加顯著,失業率有機會攀升至1940年代迄今的新高。

整體經濟狀況與企業盈利相當密切,附【圖】所見,以覆蓋行業較廣泛的標普500指數為例,綜合其成分股過去每股盈利按年變動,幾乎和美國GDP走勢相同。美國經濟進一步萎縮,上市公司次季業績看淡居多,每股盈利按年會再下跌。

另一方面,中美關係近期轉差,美國總統特朗普威脅加徵關稅,一旦爆發貿易戰2.0,恐使美國經濟更為惡劣,並拖低股市。短線而言,美股累彈超過兩成,可能出現調整,或應驗「Sell in May and Go Away」。

信報投資研究部

