今日 17:11
重要通告
港股直擊
德信中國(02019)公布，4月實現合約銷售額約59.8億元(人民幣‧下同)，合約銷售面積約34.9萬平方米。
首4個月，集團實現累計合約銷售額約113.4億元，累計合約銷售面積約62.5萬平方米。
3月零售挫42% 煙酒賣少八成
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沛嘉首日521億孖展搶購 超額221倍
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譚曉涵
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今日信報
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協助防疫治疫 中醫效果顯著
謝彩雲中醫師｜ 信健康
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譚家駿
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瑞信:阿里估值存折讓 續睇274元
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