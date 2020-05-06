港股直擊 即巿股評

A股長假後復市低開後倒升，離岸人民幣(CNH)亦見回升，港股上日彈254點後，今日再漲逾兩百點，兩日累彈523點或2.2%，重上兩萬四關，更升返十天(現處24061點)及廿天線(現處24071點)，而北水重臨下，成交重上千億元。

恒指輕微低開不足1點，報23868點，已為全日低位所在，隨後買盤湧入，帶動恒指中午升157點。午後A股帶領下，港股一度升366點，高見24235，尾市回順，最終恒指收報24137點，升268點或1.13%，國指收造9807點，升109點或1.13%，大市全日成交增至1095.9億元。

全日大市上升比例60%，下跌比例為40%。

即月期指收市報24053，升294點或1.24%，低水84點，成交9.75萬張。

上證指數今早低開近1%，之後收復失地，收市報2878點，升18點或0.63%；深成指亦先跌後回升，收市報10883點，漲161點或1.51%。

人民幣兌美元離岸價回升，今早一度升226點子，高見7.1兌一美元，新造7.1128，仍升98點子。

藍籌股大致造好，友邦(01299)為升市功臣，踢起恒指49點，收揚2.1%；騰訊(00700)升1%；工行(01398)走高0.8%；中生製藥(01177)飆5.5%，為表現最叻藍籌；隔晚紐約期油急飆逾兩成，中石油(00857)升3.5%；中海油(00883)漲2.7%。

焦點板塊

科網軟件股：即將登陸美國上市的金山雲，其母公司金山軟件(03888)再大升7%；中軟國際(00354)與華為共同打造鯤鵬計算產業生態中心，全日勁升15.6%；金蝶(00268)升1.2%；挈天軟件(01297)升2%；科網龍頭阿里(09988)獲瑞信續睇好，全日反彈2.7%，更中止四連跌；美團(03690)升3.5%。

手機設備股：手機鏡頭龍頭商大立光，首4月收入增逾兩成，刺激本港上市的手機鏡頭獲炒起，丘鈦(01478)炒高8.9%；舜宇(02382)揚5.1%；瑞聲(02018)也漲4.1%。其他手機股，鴻騰(06088)升1.2；富智康(02038)升1.1%；但比亞迪電子(00285)跌1.2%。

食品股：續受追捧，頤海(01579)盤中創新高，全日大升7.1%；華潤啤酒(00291)與蒙牛(02319)均揚4.2%；澳優(01717)及統一(00220)則各升3%；青啤(00168)、周黑鴨(01458)及日清(01475)分別升2.2%、2.1%和1.8%。

航空股：油價持續急彈，航空股受壓，南航(01055)降3.8%；東航(00670)挫4.2%；國航(00753)下滑1.5%；國泰(00293)降0.2%；大和降中航租賃(02588)目標價，收跌1.6%。

焦點股份

中遠海能(01138)：波羅的海原油油輪(Dirty Tanker)指數七連瀉，更累插逾四成，中遠海能收市大跌10.2%，成交有1.77億元。

中芯(00981)：計劃於內地科創板上市，全日炒高10.7%，居成交金額榜第二位；同時亦帶動華虹半導體(01347)飆6.9%。

贛鋒鋰業(01772)：全日飆6%。大和發表報告，料內地新能源車政策陸續出台，贛鋒有望受惠，上調目標價11.5%至29元，評級也由「持有」升至「跑贏大市」。

恒大(03333)：收市再升4.9%，成交有5億元。集團過去兩日共斥1.58億元，在市場回購合共1181萬股。

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