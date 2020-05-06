耀才證券表示，正在招股的沛嘉醫療(09996)累計借出230億元孖展，另一隻新股建業新生活(09983)則累計借出孖展24億元，兩者息率均為2.48%。
內地經導管心臟瓣膜醫療器械生產商沛嘉醫療，每股招股價15.36元，發售1.525億股，集資額約23.42億元。一手1000股，入場費15514.78元。
內房建業地產(00832)的同系物管公司建業新生活，每股招股價5.6至7.2元，發售3億股，集資額16.8億至21.6億元。一手1000股，入場費7272.55元。
今日 17:06 港股直擊
耀才證券表示，正在招股的沛嘉醫療(09996)累計借出230億元孖展，另一隻新股建業新生活(09983)則累計借出孖展24億元，兩者息率均為2.48%。
內地經導管心臟瓣膜醫療器械生產商沛嘉醫療，每股招股價15.36元，發售1.525億股，集資額約23.42億元。一手1000股，入場費15514.78元。
內房建業地產(00832)的同系物管公司建業新生活，每股招股價5.6至7.2元，發售3億股，集資額16.8億至21.6億元。一手1000股，入場費7272.55元。
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