即巿股評 港股直擊

美國多個州份及歐洲多國計劃放寬隔離措施，經濟活動有望重啟，華爾街暫時忘記侵侵揚言要追究中國疫情源頭，向其再徵關稅嘅事，隔晚美股早段顯著上升。不過始終疫情仍未完全消退，大家都會擔心一旦稍為鬆懈的話，隨時引發新一波疫情，最終美股升幅縮水，除納指外，其餘兩大指數升幅收窄至不足1%。

今早港股則接近平開，報23868點為半日低位，其後見A股低開高走扭轉跌勢，港股亦隨之向上，一度升208點，見24076點半日高位。不過去到10日線(24050點)及20 日線(24065點)滙聚區又掉頭，暫時未能企穩兩條平均線之上，於二萬四關爭持。中午恒指報收24026點，升157點；國指中午報收9759點，升61點。半日成交額回升至546點，多得北水回歸。

大市目前仍處於上落市格局，不過呢兩日恒指唔盡快收復10日及20日線，始終都係濕滯。幸而內地股市重開，未見有太大沽壓，順利收復開市失地，話晒本月下旬兩會召開，呢段時間點都會有資金維穩，再加上不時會傳出政策扶持不同行業，預期市場仍隨住呢啲消息，捉住個別板塊落鑊。

今日輪到重型設備股當炒，重汽(03808)升至超過一年高位，半日升7%。而阿Man心水反而係濰柴動力(02338)，股價今日剛突破，順利升穿100日線，可望繼續向15.5至16元密集區推進。日前有大行唱好，指濰柴今年業績應有不俗表現。

中芯國際(00981)宣布計劃登陸內地科創板，擬新發行最多16.8562億股的人民幣計價股份(相當於現時已發行股份32.69%)，不多於公司去年底已發行股份及新發行股份總和的25%。由於科創板一向可享有較高估值，喺港股上市嘅中芯自然水漲船高。睇番今日追入嘅買盤，唔少都係來自北水嘅買家，記得假期前中芯股價喺15元邊前停滯不前，都係因為北水沽貨，北水低賣高買，呢吓都真係服咗佢哋。暫時已有中芯喺手建議用16.5做個止賺位，16.5守就博股價再向18元挑戰，如果未有貨嘅，暫時高追冇乜着數，畢竟半日已升7%。

除咗中芯之外，不妨留意金山軟件(03888)，半日升3.8%，公司旗下金山雲將登陸美國上市，雖然日後呢部份業務唔再當子公司入賬，但金山雲分拆上市，金山軟件點都會撈一筆。股價或可借呢個消息炒上28元樓上，挑戰2月高位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)