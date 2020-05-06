港股直擊 即巿股評

美股兩連升，加上人民幣回勇，A股長假後復市今早止跌回升，港股今早反覆造好，半日升逾百點，重上兩萬四大關。

恒指今早輕微低開不足1點，報23868點，已是今早低位所在，隨後買盤湧入，帶挈恒指最多升208點，高見24076點，觸及10天線(約24050點)和20天線(約24065點)後升幅收窄，餘下大部分時間在兩萬四關穿梭。最終恒指半日收報24026點，升157點或0.66%，國指半日收造9759，升61點或0.63%，大市中午成交回升至546.3億元。

藍籌股大致造好，友邦(01299)為升市功臣，踢起恒指47點，中午揚2%；騰訊(00700)微升0.5%；工行(01398)走高0.2%；中生製藥(01177)揚4.6%；隔晚紐約期油急飆逾兩成，中石油(00857)升3.1%；中海油(00883)漲2%。

焦點板塊

鏡頭股：手機鏡頭龍頭商大立光，首4月收入增逾兩成，刺激本港上市的手機鏡頭獲炒起，丘鈦(01478)炒高7.3%；舜宇(02382)揚4.8%；瑞聲(02018)也漲3.4%。其他手機股，鴻騰(06088)無升跌；富智康(02038)升3.4%；比亞迪電子(00285)跌1.7%。

軟件股：即將登陸美國上市的金山雲，其母公司金山軟件(03888)再升3.8%；網龍(00777)漲1.9%；中軟國際(00354)與華為共同打造鯤鵬計算產業生態中心，中午勁升8.9%；金蝶(00268)微升0.2%；挈天軟件(01297)升2%；科網龍頭阿里(09988)獲瑞信續睇好，半日反彈2.4%；美團(03690)也升2.9%。

航空股：紐約期油連升五日，隔晚更飆超過兩成，航空股續受壓，南航(01055)降3.8%；東航(00670)挫4.6%；國航(00753)下滑1.9%；國泰(00293)降1%；連中航租賃(02588)也跌2.1%；中航信息(00696)微跌0.1%。

焦點股份

中遠海能(01138)：波羅的海原油油輪(Dirty Tanker)指數七連瀉，更累插逾四成，中遠海能中午大跌10.6%，成交有1.1億元。

中芯(00981)：計劃於內地科創板上市，半日炒高10.7%，同時亦推動華虹(01347)中午飆5.6%。

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