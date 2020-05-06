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Redmi Note 8系列全球銷量突破3000萬

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小米集團(01810)副總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰在微博公布，Redmi Note 8系列全球銷量已突破3000萬部。該系列在推出僅1個月內，銷量已突破100萬部，並在3個月內進一步超越1000萬部，比Note 7系到再提前兩個月達成此目標。

據調研機構Canalys統計，2019年第四季度全球手機銷量排行榜中，Note 8系列是唯一上榜的中國廠商機型。

盧偉冰稱，Note系列是為了滿足全球年輕人的多元興趣而打造的潮流旗艦，未來會繼續做「感動人心、價格厚道」的好產品。

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