港股直擊 即巿股評

隔晚美股靠穩，加上油價持續回升，港股今早彈至兩萬四水平。

恒指輕微低開不足1點，報23868點屬暫時低，開市後走高，曾升208點，見24076點暫時高，觸及10天線(約24050點)和20天線(約24065點)滙聚後回落，於兩萬四關爭持。截至上午約11時23分，恒指報24028點，升159點或0.7%，大市成交額486.97億元。

國企指數報9761點，升63點或0.7%。

滬指跌0.15%；深成指升0.42%。

紐油亞洲時段最新升0.24%，每桶報24.62美元。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.8%；騰訊(00700)升0.7%；中生製藥(01177)升4.6%；舜宇(02382)飆5.4%。

重型設備股落鑊，重汽(03808)創逾一年高，現升7.7%；一拖(00038)升5.9%；濰柴動力(02338)升3.5%；中聯重科(01157)升2.6%；三一國際(00631)升1.8%。

能源設備股方面，金風(02208)升4.5%；中傳動(00658)升3.4%；東方電氣(01072)升3.5%；

另外，中車時代(03898)升2.3%。

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