港股直擊 即巿股評

噚日林鄭宣布向所有港人免費派發CU Mask，今朝晨早7點就開始接受登記；今朝8點零睇新聞時話已經有200萬人喺度排緊隊；到我坐緊車返緊公司時，同事話佢就係嗰200萬排隊人潮之一，當時9點15分到，就已經排到佢(咁都係開住個browser啫)。

啱啱我都有開過個登記website，睇下要填啲咩資料，再加埋戰友Jack send比我嘅溫馨提示，再再加埋我家老爺嘅「我放棄」，browser就轉咗開恒指日線圖了。

依家9點52分，恒指重返24000點以上，做緊24004點，升135點，最高暫時見過24076點，叫做升穿過10天線(24052點)同20天線(24066點)。拆開5分鐘圖就見到，當恒指升穿10同20天線時，同步SlowSTC(14,3)都升到80至90嘅嚴重超買水平，跟手回落；至依家10點8分，恒指仍然處於24000點附近游走，不過5分鐘圖見SlowSTC(14,3)由之前超買位回落至6X後，%K線回升返上%D線之上。

由於恒指重返24000點以上，喺牛熊證街貨圖上，熊證最貼價街貨層23900至23999點嗰72張期指街貨全數收回，最貼價變成24000至24099點，而呢度有相當於212張期指。至於牛證方面，最貼價嘅23600至23699點只有相當於5張期指嘅街貨喺度。正常嚟講恒指上到熊證街貨區，且街貨量又比牛證區嘅多，向上繼行殺熊證街貨嘅機會好高；不過，恒指依家呢個位有10同20天線頂住，且至今(10點15分)開咗市都大半個鐘，見恒指點數都係喺2398x至2400x點之間作窄幅上落，個款好似有貨都唔想食咁；咁當然都唔排除可能喺 下晝忽然向上咬一口嘅。

既然暫時見指數無咩進展，都係睇返早兩日睇中比亞迪(01211)同噚日睥到嘅阿里巴巴(09988)。

比亞迪今日股價隨市上揚，14RSI進一步升至64水平，不過SlowSTC(14,3)%K線同%D線於8X水平兼繼續發出向淡訊號。股價現水平仍然處於五條平均線之上，且貼價保歷加通道頂($49.096)上行，SlowSTC(14,3)。即使喺日線圖上SlowSTC(14,3)可以畫得到嗰「雙頂」出嚟，但係喺走勢圖上要畫都真係有啲勉強。比亞迪，都係繼續放埋喺一邊度先啦。

至於阿里方面，今日終於都抬起頭做人啦，至10點30分止，阿里做緊$190.8，升1.2%。日線圖上雖然仍然重上任何天線之上，而SlowSTC(14,3)%K線亦未升穿%D線，但%K線已作勢向上兜起%D線；不過，問題係阿里有無計彈升埋條「下降通道」呢？就算有，拆開5分鐘圖見阿里由今朝開市至依家10點34分，股價keep住喺$190以上，同步見SlowSTC(14,3)都keep住喺嚴重超買水平上橫行。

開咗市一個鐘鬆啲但走勢上都好似無咩大變化咁，或者可以諗定今日lunch去邊度買外賣算啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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