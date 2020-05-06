港股直擊 即巿股評

恒大(03333)上日再回購股份，今早進一步攀升，一度升至14.7元，飆6.1%，新造14.48元，仍揚4.5%，成交金額1.8億元。

該股暫錄兩連升，現價計，累漲10.2%。

集團上日公布，在聯交所場內回購回購371.2萬股，每股價格介乎13.72至13.94元，涉資約5150.91萬元。

此外，恒大前日也在聯交所場內回購810萬股，每股作價12.84至13.3元，涉及資金約1.06億元。

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