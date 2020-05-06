港股直擊 即巿股評

中芯國際(00981)高開5.9%，報16.16元，成交額1.52億元。

集團公布，擬於科創板上市，建議將予發行的人民幣股份數目不超過16.86億股。

該公司指，募集資金計劃用於「12英吋芯片SN1項目」、先進及成熟工藝研發項目的儲備資金，以及補充流動資金。

中芯國際說，董事會認為人民幣股份發行將使公司能通過股本融資進入中國資本市場，並於維持國際發展戰略的同時改善資本結構。

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