港股直擊 即巿股評

隔晚美股連升第二日，不過尾市升幅明顯收窄，A股今日復市成市場焦點，北水恢復下料港股成交上升。

市場憧憬更多地區重啟經濟，加上醫療保健股造好， 以及能源股跟隨油價上升，都利好美股氣氛。不過，美國聯儲局副主席克拉里達針對經濟收縮深度發表悲觀言論，令美股尾市升勢大幅收窄。道指最多升419點，收報23883點，升133點或0.56%，二萬四得而復失；納指收報8809點，升98點，升幅1.13%；標普500指數收報2868點，升0.9%。

輝瑞與其德國合作夥伴為新冠病毒疫苗進行人體測試，指如果成功，可望年底前推出，刺激輝瑞股價升2.4%。

投資者憧憬原油需求回升，加上減產等利好消息，刺激國際油價收市大幅上升。紐約6月期油連升五日，是去年7月以來最長升勢，收報每桶24.56美元，升4.17美元，升幅20.45%；倫敦7月布蘭特期油連升六日，收報每桶30.97美元，升幅13.86%。

黃金避險需求下降，不利金價表現。紐約6月期金結束兩連升，收報每盎斯1710.6美元，微跌0.16%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報38.6元，較本港收市低0.4元；騰訊(00700)ADR收報404.52元，低1.48元；國壽(02628)ADR收報15.71元，低0.01元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.42元，高0.03元；中石油(00857)ADR收報2.63元，高0.03元；中石化(00386)ADR收報3.67元，高0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報60.11元，低0.04元；聯通(00762)ADR收報4.86元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報2.58元，低0.02元。

ADR港股比例指數報23792，較周二恒指收市低75點或0.32%。港股五窮月首日勁插過千點後，昨日反彈254點收報23868，不過成交創今年以來全日市新低，市場觀望內地股市今日復市表現，料反映中美貿易戰威脅的不利因素。

道指期貨最新報23819，升58點。「黑期」最新跌80點，在23780點附近。

焦點股份

莎莎國際(00178)：發盈警，估計截至3月底止年度業績會轉盈為虧，蝕5億至6億元。

澳博(00880)：截至3月底止首季由盈轉虧，淨虧損4.09億元，對比去年同期盈利8.5億元。

中芯國際(00981)：計劃在內地科創板上市，建議發行的人民幣股份數目不超過16.86億股；集資款項將用於「12英吋芯片SN1項目」、先進及成熟工藝研發項目的儲備資金，以及補充流動資金。

世茂房地產(00813)：四月份合約銷售額212.26億元人民幣，按年增長四成一；首四個月累計合約銷售額582.6億元人民幣，按年升4%。

富臨集團(01443)：發盈警，預期截至3月底止年度虧損超過2億元，對比去年同期盈利2560萬元。

中教控股(00839)：與肇慶市自然資源局簽約，正式收購一幅位於肇慶新區的地皮，集團計劃興建廣州大學松田學院新校區第一期，土地出讓價1.37億元人民幣，由集團內部資金支付，料項目於2021年9月迎接新生入學。