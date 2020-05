港股直擊 即巿股評

隔晚美股先跌後回升,道指低開142點,早段跌幅迅即擴大至362點才反彈,尾市高見23769水平,收報23749,倒升26點(0.11%);標普500指數及納指則分別升0.42%和1.23%收市。

總統特朗普上周四(4月30日)在白宮的疫情記者會揚言,不排除向中國加徵1萬億美元關稅,懲罰中國隱瞞新冠肺炎疫情而累及美國出現病毒大擴散,中美消息引致美股連續兩日(上周四及五)顯著下挫。不過,市場對於中美可能爆發新一輪「關稅戰」的憂慮,似乎僅維持了兩個半交易日就已完全消化。

侵侵上周日接受霍士新聞專訪回應提問時重申,美國的疫情來自中國,本來可以在當地阻止(向外擴散),但中國容許民眾繼續出境前往其他國家,加徵關稅是對中國的「終極懲罰」(it’s the ultimate punishment)。

有趣的是,侵侵接着說「他不想告訴記者的是,我們正在進行一場非常複雜的、隨你喜歡稱之為博弈或撲克遊戲,但並非單對單的西洋跳棋。我只能說,我們現處於一場複雜的遊戲局中。」(I don’t like to tell you what—because, you know, we’re all playing a very complicated game of chess or poker. Name whatever you want to name. But it’s not checkers. That I can tell you. We have a very complicated game going.)。

周一本欄提到,資深共和黨員Brett O’Donnell的顧問公司撰寫的長達57頁備忘錄,為11月的總統大選向共和黨提出全面策略,侵侵和國務卿蓬佩奧近日以疫情為藉口,不斷發表針對中國的言論,正正是備忘錄強調的其中一條主要戰線。中國外交部發言人華春瑩就諷刺該備忘錄是一齣「好劇本」。

問題是要落實侵侵所講的對中國「終極懲罰」,前提是華府必須拿出專業真憑實據,證明病毒頭源來自武漢,以及北京當局刻意隱瞞疫情,方才「名正言順」,最重要的是中國「願意受罰」。換言之,「終極懲罰」執行起來有很高難度。侵侵威脅向中國加徵1萬億美元關稅(老徐仍搞不清楚,到底1萬億美元是指中國進口貨品總值,抑或單純是關稅數額),相信是為「疫戰」留下與中國討價還價的餘地,反正距離總統大選還有半年時間。

港股方面,隨着隔晚美股回穩,周二恒指高開142點,輕微回調至23697水平已有支持,尾市最高升至23928點,收報23868,升254點或1.08%。

恒指仍未能收復剛於周一失守的10天和20天線,不過,EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數,前天在恒指急跌超過1000點的市況下,只是微升0.7個百分點至7.3%。弱指處於單位數,代表恒指短期急跌的風險很低,加上早在3月25日見底回升的平滑中線市寬(10天高於50天線股份比率),再升了1個百分點,與恒指呈明顯的單日「牛背馳」。老徐已於周一夜期沽出23200點的即月put,收取693點期權金,博恒指短線挑戰最好是突破24000至24400點的過去三個月累積的最大型成交量密集區。

老徐