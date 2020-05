即巿股評 港股直擊

在云云救市措施之中,聯儲局推出無限量化寬鬆(QE Infinity),令最新的資產負債表升至6.66萬億(美元.下同)水平。不過,有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)上周五在其Twitter上表示,聯儲局至今仍未出手買入任何企業債券,即是那些因信貸評級被下調而從投資級別淪為垃級債券級別的「墮落天使」(Fallen Angel)。

根據美銀的數據指,4月及3月份新發行的投資級別企債分別達到2966億及2614億元,創下紀錄新高;而年初至今累計達到8071億元,較2019年同期增多82%。在世紀疫症引發的經濟災難下,投資者願意以相對較高的價格買入這些企業債,理由是認為有終極「大傻」去接「火棒」。然而美銀也發出警告,如果美聯儲局再不開始「大規模購買」這些企業債,債券市場將面臨非常嚴重的消化不良,並敦促聯儲局要盡快「掃貨」。

而為了平息市場的疑慮,紐約聯儲局就宣布,預計將開始購買合格的ETF。其中,包括投資級別企債ETF(LQD)和高收益債券ETF(JNK)。

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)債券投資總監里德(Rick Rieder)在4月時曾在網誌上表示:“ follow the Fed and other DM central banks by purchasing what they're purchasing, and assets that rhyme with those”。換句話說,就是在聯儲局之前購買公司債券ETF。

對比直接買入ETF,摩根大通(JP Morgan Chase)的交易建議更加進取,即以 7月份的 125p/ 130c/ 135c call spread collar 期權策略押上一注。其原理是:沽出一個 Put 所收取的期權金,買入一個 Call Spread,而實際的成本為零。

當然,投行的建議只可以作為一個參考,當中也涉及很多其他風險,包括市場對聯儲局的解讀,以及聯儲局採取行動的具體時間和其他細節。不過,聰明的投資者大多會記得的就是:Don't fight against the Fed(不要與央行對著幹)。

