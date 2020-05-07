即巿股評 港股直擊

在云云救市措施之中，聯儲局推出無限量化寬鬆（QE Infinity），令最新的資產負債表升至6.66萬億（美元．下同）水平。不過，有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）上周五在其Twitter上表示，聯儲局至今仍未出手買入任何企業債券，即是那些因信貸評級被下調而從投資級別淪為垃級債券級別的「墮落天使」（Fallen Angel）。

根據美銀的數據指，4月及3月份新發行的投資級別企債分別達到2966億及2614億元，創下紀錄新高；而年初至今累計達到8071億元，較2019年同期增多82％。在世紀疫症引發的經濟災難下，投資者願意以相對較高的價格買入這些企業債，理由是認為有終極「大傻」去接「火棒」。然而美銀也發出警告，如果美聯儲局再不開始「大規模購買」這些企業債，債券市場將面臨非常嚴重的消化不良，並敦促聯儲局要盡快「掃貨」。

而為了平息市場的疑慮，紐約聯儲局就宣布，預計將開始購買合格的ETF。其中，包括投資級別企債ETF（LQD）和高收益債券ETF（JNK）。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）債券投資總監里德（Rick Rieder）在4月時曾在網誌上表示：“ follow the Fed and other DM central banks by purchasing what they're purchasing, and assets that rhyme with those”。換句話說，就是在聯儲局之前購買公司債券ETF。

對比直接買入ETF，摩根大通（JP Morgan Chase）的交易建議更加進取，即以 7月份的 125p/ 130c/ 135c call spread collar 期權策略押上一注。其原理是：沽出一個 Put 所收取的期權金，買入一個 Call Spread，而實際的成本為零。

當然，投行的建議只可以作為一個參考，當中也涉及很多其他風險，包括市場對聯儲局的解讀，以及聯儲局採取行動的具體時間和其他細節。不過，聰明的投資者大多會記得的就是：Don't fight against the Fed（不要與央行對著幹）。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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